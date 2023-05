« Très bonne saison », Payet, occasions manquées… La conférence de presse complète de Tudor après LOSC/OM

Retrouvez la conférence de presse d’Igor Tudor en intégralité après la défaite de l’Olympique de Marseille à Lille (2-1)…

Voici plus bas en vidéo l’intégralité de la conférence de presse du coach marseillais avec les questions des journalistes.

Payet et Tavares ? J’ai répondu à cette question avant le match, je ne réponds plus à cette question

« On est tristes parce qu’on voulait gagner. On a eu des opportunités, eux aussi, ils ont marqué un but de plus et ils ont gagné. On est déçus. Le match a été intéressant, ils ont bien préparé leur match, on a manqué quelques occasions. À la fin, on accepte cette situation. La seconde place terminée ? Non tant que c’est possible, on va essayer. De toute façon, ça restera une bonne saison pour nous. Payet et Tavares ? J’ai répondu à cette question avant le match, je ne réponds plus à cette question. La formation de Lille ? Non, pas surpris car on attend toujours quelque chose. Plus le temps passe, plus les équipes sont préparées. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse

