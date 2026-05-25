Trois joueurs de l’OM dans le top 10 des plus fortes dévalorisations en Ligue 1 !

La saison 2025-2026 laisse des traces sur la valeur marchande de plusieurs joueurs de Ligue 1. Selon les estimations compilées par Sportune à partir des données de Transfermarkt, trois joueurs de l’Olympique de Marseille figurent parmi les dix plus fortes baisses de valeur du championnat. Un signal négatif qui reflète les difficultés sportives traversées par certains cadres ou recrues du club phocéen.

Ethan Nwaneri en tête des plus fortes baisses de valeur

Parmi les joueurs les plus impactés, Ethan Nwaneri apparaît comme le grand perdant de la saison en Ligue 1. L’attaquant anglais prêté par Arsenal FC à l’OM a vu sa valeur estimée reculer de 15 millions d’euros selon Transfermarkt. Désormais évalué à 40 millions d’euros, le joueur de 19 ans subit la plus forte baisse en valeur absolue du championnat.

Arrivé à Marseille avec l’objectif d’obtenir davantage de temps de jeu et de poursuivre sa progression, le jeune offensif n’a pas réussi à maintenir la dynamique attendue autour de son potentiel. Cette dévalorisation intervient alors que les profils jeunes et offensifs restent habituellement très recherchés sur le marché européen.

Autre nom marquant de ce classement : Benjamin Pavard. Le défenseur de l’Olympique de Marseille perd 10 millions d’euros de valeur marchande et tombe désormais à une estimation de 15 millions d’euros. À plus de 30 ans, il est le seul joueur de cette tranche d’âge présent dans ce top 10.

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Trois joueurs de l’OM concernés

Le club marseillais place également Facundo Medina dans cette liste. Le défenseur argentin affiche une baisse de 7 millions d’euros et une estimation désormais fixée à 18 millions d’euros. La présence de trois joueurs de l’OM dans ce classement illustre une saison contrastée pour le club phocéen, malgré des ambitions élevées sur la scène nationale.

Derrière Ethan Nwaneri, plusieurs joueurs de Ligue 1 enregistrent aussi des reculs importants : Mika Biereth à l’AS Monaco (-12 M€), Elye Wahi à l’OGC Nice (-10 M€) ou encore Amadou Haidara au RC Lens (-10 M€).

En pourcentage, c’est toutefois l’ancien Marseillais Isaak Touré, désormais au FC Lorient, qui subit la plus forte chute. Le défenseur central voit sa cote baisser de 78,6 %, avec une estimation actuelle de 1,5 million d’euros.

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