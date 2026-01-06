Trophée des Champions au Koweït : PSG – OM, un fiasco pour les supporters !

À plus de 4 000 kilomètres de la France, le Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se jouera ce jeudi dans un contexte inédit. Délocalisé au Koweït, le premier choc de la saison du football français se disputera sans supporters des deux clubs, faute de déplacements accessibles financièrement. Un symbole fort d’un événement qui peine à mobiliser.

Le PSG et l’OM s’affrontent ce jeudi au Jaber Al-Ahmad International Stadium, une enceinte de 60 000 places située au Koweït. Un cadre inhabituel pour un Classique du football français, traditionnellement marqué par une forte ferveur populaire. Cette fois, l’affiche la plus emblématique de la Ligue 1 se déroulera dans une atmosphère très éloignée de celle connue en France.

Des tentatives de mobilisation restées vaines

Conscients de l’éloignement géographique, les deux clubs ont pourtant tenté de mobiliser leurs supporters. Côté Paris Saint-Germain, une formule « tout compris » avait été mise en place, comprenant le vol aller-retour, les transferts sur place et le billet pour le match. Le tarif s’élevait à environ 800 euros. Selon Le Parisien, cette offre a finalement été annulée, faute d’un nombre suffisant d’inscrits. Aucun groupe d’ultras parisiens ne sera donc présent dans les tribunes koweïtiennes.

La situation est similaire pour l’Olympique de Marseille. En décembre dernier, après une réunion avec la direction du club, les groupes de supporters marseillais ont annoncé leur décision de boycotter le déplacement. Le club phocéen avait pourtant consenti un effort financier conséquent, proposant un pack à 150 euros, le reste du coût — estimé à 850 euros par personne — étant pris en charge par l’OM. Une initiative jugée insuffisante par les supporters, qui ont maintenu leur position.

Une ambiance très éloignée des standards d’un PSG – OM

En l’absence de supporters du PSG et de l’OM, l’ambiance s’annonce particulièrement calme dans un stade rarement associé à ce type d’affiche. Le Jaber Al-Ahmad International Stadium ne devrait pas afficher complet, et la Ligue de football professionnel refuse pour l’instant de communiquer sur les chiffres de l’affluence attendue.

Sur le plan sportif, le Trophée des Champions conserve son enjeu officiel, opposant le champion de France au vainqueur de la Coupe de France. Mais sur le plan populaire et symbolique, cette délocalisation en Asie interroge. Sans ferveur, sans tifos et sans chants, le Classique PSG–OM perd l’un de ses marqueurs essentiels.

À défaut de passion dans les tribunes, le spectacle devra venir du terrain. Reste à savoir si ce choc à huis clos populaire parviendra à exister autrement que par son affiche, dans un contexte qui ressemble déjà, au moins sur le plan de l’ambiance, à un rendez-vous manqué.