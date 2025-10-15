Trophée des champions : Ce que le Koweït va débourser pour accueillir OM – PSG !

Le Trophée des champions 2025, qui opposera le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille le 8 janvier prochain, se jouera au Koweït, une première historique pour le pays du Golfe Persique. Après avoir déjà délocalisé la rencontre ces dernières années en Chine, en Israël ou encore en Thaïlande, la Ligue de Football Professionnel (LFP) poursuit ainsi sa stratégie d’internationalisation de ses compétitions.

Selon les informations de L’Équipe, le Koweït a mis sur la table 3,5 millions d’euros, auxquels s’ajoutent plusieurs frais annexes, pour obtenir l’organisation de ce choc entre les deux plus grands clubs français. Ce montant conséquent a permis au pays de devancer la Côte d’Ivoire et Oman, également candidats à l’accueil de cette affiche prestigieuse.

Le Koweït s’offre l’affiche OM–PSG à prix d’or

Cette somme illustre l’ambition du Koweït de se positionner comme un nouvel acteur du sport international, à l’image de ses voisins du Golfe déjà très présents dans le football mondial. Pour la LFP, ce choix répond à une double logique : renforcer la visibilité du championnat français à l’étranger et maximiser les retombées économiques autour de son match d’ouverture de la saison.



Toujours selon L’Équipe, la LFP a été accompagnée dans la gestion du dossier par deux agences : une société suisse et TB Consulting, une structure française. Interrogées par le quotidien sportif, ni la LFP ni l’agence n’ont souhaité confirmer officiellement le montant de la transaction proposé par la fédération koweïtienne.

Ce déplacement inédit du Trophée des champions soulève néanmoins quelques interrogations, notamment du côté des supporters marseillais et parisiens, peu enclins à voir une telle affiche se jouer à plus de 4 000 kilomètres de la France. Reste que, sur le plan financier et médiatique, le pari du Koweït semble déjà gagnant.

Le 8 janvier, l’OM de Roberto De Zerbi et le PSG de Luis Enrique offriront au public koweïtien un spectacle attendu, dans un contexte où le football français poursuit son expansion à l’international. Pour Rappel, la CAN ne sera pas terminée…