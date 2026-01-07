Trophée des champions PSG – OM : 6 absents côté parisien !

Après une défaite à Nantes, l’Olympique de Marseille s’est envolé vers le Koweït pour y disputer le Trophée des champions face au PSG. De son côté, le club parisien a communiqué un groupe de 20 joueurs, marqué par plusieurs absences mais sans surprise de dernière minute. Ce classique du football français se jouera jeudi à 19 heures.

Battus 0-2 par Nantes dimanche en Ligue 1, les hommes de Roberto De Zerbi ont quitté Marseille dès lundi pour rejoindre le Koweït, théâtre du Trophée des champions. Cette rencontre face au Paris Saint-Germain constitue le premier titre de la saison et un rendez-vous symbolique fort entre les deux rivaux historiques du football français.

Vingt-quatre heures après le départ de l’OM, le PSG a à son tour officialisé mardi le groupe retenu pour ce déplacement au Moyen-Orient. Un groupe de 20 joueurs, sans absence inattendue, mais amputé de plusieurs éléments importants.

A lire : Mercato : L’OM fait une offre pour cet ailier brésilien ?

Six absents côté parisien

Le PSG devra composer sans six joueurs pour ce choc face à l’Olympique de Marseille. Deux absences étaient attendues : Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, actuellement engagés en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations avec respectivement le Maroc et le Sénégal.

Le club parisien est également privé de trois joueurs blessés. Matvey Safonov souffre de la main gauche, Lee Kang-in est touché à la cuisse gauche et Quentin Ndjantou est indisponible en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. À ces forfaits s’ajoute David Boly, absent depuis sa blessure à la cheville et déjà non retenu lors du dernier derby parisien face au Paris FC.

Malgré ces absences, Luis Enrique dispose d’un effectif dense et expérimenté pour affronter l’OM dans ce Trophée des champions délocalisé.

Un groupe parisien fourni et la présence de plusieurs cadres

Le technicien espagnol pourra s’appuyer sur plusieurs cadres de son effectif, à commencer par Lucas Chevalier, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes ou encore Lucas Hernandez en défense. Le milieu de terrain sera notamment composé de Fabian Ruiz, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Joao Neves et Senny Mayulu.

Sur le plan offensif, Khvitcha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola et Désiré Doué figurent bien dans le groupe. À noter également la présence du jeune ailier Noah Nsoki (18 ans), qui a effectué ses débuts en Ligue 1 dimanche lors de la victoire parisienne face au Paris FC (2-1).

Le groupe du PSG pour le Trophée des champions face à l’OM : Chevalier, M. James, R. Marin – Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L. Hernandez, N. Mendes, Pacho – F. Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, J. Neves – Kvaratskhelia, G. Ramos, O. Dembélé, D. Doué, Barcola, N. Nsoki.

Face à un Olympique de Marseille en quête de réaction après sa contre-performance en Ligue 1, ce Trophée des champions s’annonce comme un premier test grandeur nature pour les deux formations.