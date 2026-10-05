Troyes – OM : Højbjerg touché, Weah suspendu… quel onze pour Genesio ?

Déjà confronté à un effectif limité, Bruno Genesio voit les problèmes s’accumuler avant le déplacement à Troyes, dimanche prochain. Entre les blessures survenues pendant la trêve internationale et la suspension de Timothy Weah, l’entraîneur de l’OM va devoir revoir plusieurs secteurs de son équipe.

La trêve internationale devait permettre à l’Olympique de Marseille de souffler après un début de saison extrêmement compliqué. Elle s’est finalement transformée en véritable casse-tête pour Bruno Genesio.

Dernier joueur touché, Pierre-Emile Højbjerg a dû quitter prématurément la rencontre entre le Danemark et le pays de Galles. Titulaire et capitaine de sa sélection, le milieu marseillais est sorti dès la dixième minute, visiblement victime d’un problème musculaire.

À ce stade, la nature exacte de sa blessure et sa durée d’indisponibilité ne sont pas encore connues. Mais cette nouvelle alerte concernant Højbjerg intervient au pire moment pour un OM déjà privé de plusieurs joueurs.

Bezahaf pour remplacer Weah ?

Une absence est en revanche certaine pour le déplacement à Troyes : celle de Timothy Weah. Expulsé contre le PSG après avoir reçu deux cartons jaunes, l’international américain a écopé d’un match de suspension ferme.

Genesio doit donc trouver une nouvelle solution au poste de latéral droit. Plusieurs options sont possibles, mais aucune ne présente autant de garanties que Weah.

Kelyann Bezahaf apparaît comme le remplaçant le plus naturel. Le jeune défenseur connaît le poste et figurait déjà dans le groupe contre le PSG. Son manque d’expérience au plus haut niveau peut néanmoins pousser Genesio à privilégier une solution plus prudente.

Ulisses Garcia peut dépanner dans le couloir droit, malgré un profil davantage adapté au côté gauche. Bamo Meïté constitue une autre possibilité, même si le staff marseillais ne semble pas le considérer comme une véritable doublure de Weah.

Comme nous l’expliquions récemment, trois solutions existent pour remplacer Timothy Weah. La candidature de Bezahaf pourrait toutefois prendre encore plus de poids dans les prochains jours.

Gomes ou Nnadi pour remplacer Højbjerg ?

Si le forfait de Højbjerg devait être confirmé, Angel Gomes pourrait retrouver une place de titulaire dans l’entrejeu. L’ancien joueur de Lille possède les qualités techniques nécessaires pour participer à la construction du jeu, même s’il n’offre pas la même présence physique que le Danois.

Tochukwu Nnadi peut également représenter une solution. Le milieu nigérian a repris la compétition après sa blessure au genou et pourrait progressivement retrouver du temps de jeu. Sa capacité à récupérer les ballons et à protéger la défense serait précieuse dans un déplacement qui s’annonce engagé.

La bonne nouvelle concerne Himad Abdelli. Touché à la cheville avec l’Algérie et aperçu avec des béquilles, le milieu de terrain a finalement repris normalement l’entraînement collectif. Sauf nouvelle alerte, il devrait pouvoir tenir sa place à Troyes. Le retour rapide d’Abdelli constitue un vrai soulagement pour Genesio.

Un milieu composé d’Angel Gomes et d’Himad Abdelli, avec Amine Harit positionné un cran plus haut, apparaît donc comme l’une des principales possibilités en cas d’absence de Højbjerg.

Gouiri encore incertain, Cornelius absent

L’OM doit également surveiller la situation d’Amine Gouiri. L’attaquant a quitté prématurément le rassemblement de la sélection algérienne après avoir ressenti une gêne musculaire. Les premières nouvelles se voulaient rassurantes, mais sa présence à Troyes dépendra de son évolution durant la semaine.

En défense centrale, Derek Cornelius est forfait pour plusieurs mois après sa blessure avec le Canada. Genesio devrait donc continuer à s’appuyer sur Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley dans l’axe.

Igor Paixão, remis de son problème au péroné, devrait en revanche pouvoir débuter sur le côté gauche. Neal Maupay apparaît également comme le candidat principal au poste d’avant-centre si Gouiri n’est pas suffisamment rétabli.

Le onze possible de l’OM à Troyes

En fonction du verdict médical concernant Højbjerg et Gouiri, Bruno Genesio pourrait aligner l’équipe suivante :

De Lange – Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Angel Gomes, Abdelli – Paixão, Harit, Gouiri – Maupay.

Si Gouiri devait déclarer forfait, Tadjidine Mmadi ou Keyliane Abdallah pourraient intégrer le secteur offensif. Nnadi pourrait également être préféré à Angel Gomes si Genesio souhaite apporter davantage d’impact physique au milieu.

L’OM doit encore récupérer ses internationaux et attendre les résultats des examens de Højbjerg. Mais une chose est déjà certaine : avec un effectif réduit, cinq défaites consécutives en compétition officielle et un déplacement délicat à Troyes, Bruno Genesio ne dispose pratiquement plus d’aucune marge d’erreur.