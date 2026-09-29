OM : une solution se détache pour remplacer Weah… Genesio osera-t-il ?

Suspendu pour le déplacement à Troyes, Timothy Weah va laisser un vide dans le couloir droit de la défense marseillaise. Bruno Genesio dispose de trois solutions principales : faire confiance au jeune Kelyann Bezahaf, relancer Bamo Meïté à un poste qui ne semble convaincre personne ou déplacer Ulisses Garcia. Le choix du technicien pourrait modifier toute l’organisation de son équipe.

Bezahaf, le remplaçant naturel

Expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes face au PSG, Timothy Weah a écopé d’un match de suspension ferme. L’international américain manquera donc la reprise du championnat à Troyes.

Son remplaçant le plus naturel se nomme Kelyann Bezahaf. Le jeune défenseur évolue régulièrement au poste de latéral droit et avait été préféré à Bamo Meïté dans le groupe retenu pour affronter le PSG. Entré en fin de rencontre lors du Classique, il a ainsi découvert la Ligue 1 dans un contexte particulièrement relevé.

Le titulariser à Troyes constituerait néanmoins une étape supplémentaire. L’OM reste sur cinq défaites consécutives et occupe la 17e place du championnat. Bezahaf devrait donc effectuer ses débuts dans un match où Marseille aura une importante obligation de résultat.

Son profil permettrait toutefois à Genesio de conserver son organisation habituelle, sans déplacer un autre titulaire ni bouleverser sa charnière centrale. Le choix serait audacieux, mais également cohérent avec le discours autour de la confiance accordée aux jeunes.

Meïté, une possibilité qui ne séduit pas vraiment

Bamo Meïté possède davantage d’expérience et a déjà évolué sur le côté droit d’une défense. Son passage à Lorient lui a également permis de retrouver du rythme avant son retour à Marseille.

Cette solution ne semble pourtant emballer ni Genesio ni le joueur. Selon La Provence, l’entraîneur olympien ne considérerait pas Meïté comme la doublure naturelle de Weah. Le défenseur ivoirien ne se sentirait pas non plus particulièrement à l’aise dans ce rôle.

Meïté possède les qualités physiques pour sécuriser le couloir et défendre les situations de transition. En revanche, son apport offensif et sa capacité à occuper toute la largeur paraissent plus limités que ceux d’un véritable latéral.

Genesio semble surtout le considérer comme une option dans l’axe. Avec la blessure de Derek Cornelius et la reprise encore surveillée de Nayef Aguerd, déplacer Meïté à droite pourrait également enlever une solution précieuse dans la rotation centrale.

Garcia de la gauche vers la droite ?

La troisième possibilité serait d’utiliser Ulisses Garcia à contre-pied. Le Suisse est avant tout un latéral gauche, mais il a déjà dépanné sur le côté droit durant sa carrière. Son expérience pourrait rassurer Genesio pour un déplacement aussi important.

Cette option permettrait notamment d’aligner un joueur habitué aux exigences de la Ligue 1. Garcia possède également un profil plus défensif que Weah et pourrait aider l’OM à retrouver davantage de solidité.

Le choix présenterait cependant plusieurs limites. Utilisé à droite, le gaucher aurait naturellement tendance à revenir vers l’intérieur. L’OM risquerait ainsi de manquer encore davantage de largeur dans un secteur où aucun ailier droit spécialiste ne s’est imposé.

Marseille dispose déjà de plusieurs solutions au poste de latéral gauche, avec Emerson, Garcia et le jeune Alexi Koum. Déplacer le Suisse reste donc envisageable, mais cette option ressemblerait davantage à une solution provisoire qu’à un véritable choix de continuité.

Sur le papier, Bezahaf apparaît comme le remplaçant le plus logique de Weah. Meïté ne semble pas considéré comme un latéral par Genesio, tandis que Garcia devrait évoluer sur son mauvais côté. Reste à savoir si l’entraîneur marseillais acceptera de lancer un jeune joueur dans une rencontre déjà capitale pour l’avenir de l’OM.