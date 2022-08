Tudor explique et défend le style de football qu’il veut mettre en place à l’OM !

En conférence de presse ce vendredi, l’entraineur de l’OM Igor Tudor a tenu a expliqué sa philosophie de jeu.

L’entraineur de l’OM Igor Tudor a répondu aux questions des journalistes. Il a ainsi expliqué le style de football qu’il voulait que son équipe pratique.

» J’ai toujours cru en l’effort, la sueur. J’ai toujours eu des équipes qui couraient beaucoup. Le football est en train de changer et va dans cette direction. Les équipes sans intensité, verticalité ont tendance à disparaitre. Les équipes avec un jeu vertical et de l’intensité obtiennent de meilleurs résultats. Contre l’AC Milan, on a joué contre une équipe qui a le jeu que l’on souhaite mettre en place. C’est une équipe qui était quatrième ou cinquième et au final ils ont terminé champions parce que Pioli et les dirigeants ont compris que le football allait dans ce sens et ont pris des joueurs qui pouvaient pratiquer ce genre de football. Leur équipe a été construite en trois années. Au début de leur parcours, ils ont perdu 5-0 contre l’Atalanta. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (05/08/2022)

A lire aussi : Ligue 1 : Lyon ouvre le bal ce soir, le programme complet (heure et chaine TV) de tous les matchs du week-end

Tudor : « Ça fait 10 ans que j’entraîne. Il y aune grande différence entre les matchs amicaux et officiels. Mon style est très différent de l’entraîneur précédent. » #OM #TeamOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 5, 2022