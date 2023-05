Tudor, le résultat de Lens et une nouvelle cible mercato… Les 3 Infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : la réaction d’après-match d’Igor Tudor, Lens qui gagne encore et une nouvelle cible mercato pour l’OM…

Ligue 1 : Lens enterre un peu plus les espoirs de l’OM…

Même s’ils ne se font guère plus d’illusions, les supporters marseillais espéraient peut-être une inespérée dernière chance pour obtenir la seconde place grâce à un faux-pas lensois cet après-midi. Il n’en sera rien…

Les hommes de Franck Haise se sont en effet imposés trois buts à un à Lorient en fin d’après-midi. Si les Merlus avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Romain Faivre (6′), les Lensois n’ont pas douté longtemps et ont égalisé dès la vingtième minute de jeu (Sotoca). Puis ils ont pris l’avantage cinq minutes plus tard (Thomasson) avant d’enfoncer le clou en fin de match par Fofana (87′).

Ils possèdent désormais cinq points d’avance sur l’OM, troisième. À deux journées du terme. Autant dire qu’il faudrait un cataclysme pour inverser les places au classement…

LE CLASSEMENT

1 Paris Saint-Germain 81 35 26 3 6 84 35 49 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Lens 78 36 23 9 4 62 28 34 3 Marseille 73 36 22 7 7 66 37 29 4 Monaco 65 36 19 8 9 69 54 15 5 Lille 63 36 18 9 9 62 42 20 6 Rennes 62 36 19 5 12 65 38 27 7 Lyon 59 36 17 8 11 61 44 17 8 Clermont 53 36 15 8 13 40 47 -7 9 Nice 52 36 13 13 10 42 34 8 10 Lorient 52 36 14 10 12 50 50 0 11 Reims 51 36 12 15 9 44 39 5 12 Montpellier 47 36 14 5 17 60 58 2 13 Toulouse 44 36 12 8 16 48 55 -7 14 Brest 41 36 10 11 15 41 51 -10 15 Strasbourg 39 36 9 12 15 49 56 -7 16 Auxerre 34 35 8 10 17 32 57 -25 17 Nantes 33 36 6 15 15 35 53 -18 18 Troyes 23 36 4 11 21 43 78 -35 19 Ajaccio 23 36 6 5 25 22 71 -49 20 Angers 15 36 3 6 27 31 79 -48

La réaction de Tudor après la défaite à Lille…

Retrouvez la conférence de presse d’Igor Tudor en intégralité après la défaite de l’Olympique de Marseille à Lille (2-1)…

Voici plus bas en vidéo l’intégralité de la conférence de presse du coach marseillais avec les questions des journalistes.

Payet et Tavares ? J’ai répondu à cette question avant le match, je ne réponds plus à cette question

« On est tristes parce qu’on voulait gagner. On a eu des opportunités, eux aussi, ils ont marqué un but de plus et ils ont gagné. On est déçus. Le match a été intéressant, ils ont bien préparé leur match, on a manqué quelques occasions. À la fin, on accepte cette situation. La seconde place terminée ? Non tant que c’est possible, on va essayer. De toute façon, ça restera une bonne saison pour nous. Payet et Tavares ? J’ai répondu à cette question avant le match, je ne réponds plus à cette question. La formation de Lille ? Non, pas surpris car on attend toujours quelque chose. Plus le temps passe, plus les équipes sont préparées. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse

Mercato OM : Longoria lorgne sur une nouvelle pépite de Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille a donc de fortes chances de terminer troisième de Ligue 1, et donc de devoir composer avec les tours préliminaires de Ligue des champions. Une situation qui n’empêche pas la préparation du mercato par Longoria et ses équipes…

Selon Foot Mercato, l’OM aurait inscrit sur sa liste de cibles potentielles le nom d’Habib Diarra.

Le tout jeune milieu de terrain (19 ans) enchaîne depuis quelques semaines les titularisations sous la houlette de Frédéric Antonetti au RC Strasbourg. Les recruteurs olympiens apprécieraient « sa progression fulgurante, sa polyvalence et surtout sa marge de progression » selon Foot Mercato. Qui ajoute que sur cette liste, on retrouve également le nom de Denis Zakaria et un autre ancien de Ligue 1 dont le nom n’a pas filtré.