TV : Les bons chiffres d’OM – PSG !

Le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, disputé lundi soir au Vélodrome et remporté par les Marseillais, a non seulement fait vibrer les supporters mais aussi signé un véritable succès d’audience. Reprogrammé à un horaire inhabituel, le match a permis à la plateforme Ligue 1+ de battre un record depuis son lancement.

Malgré une diffusion un lundi à 20h et la concurrence directe de la cérémonie du Ballon d’Or sur La chaîne L’Équipe, OM – PSG a trouvé son public. Ce mardi, la LFP a annoncé que le Classique avait réuni 1,2 million de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 1,4 million au moment fort de la rencontre. « Lundi soir à 20h, la rencontre Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs, avec un pic à 1,4 million de téléspectateurs, soit une part d’audience de 5,8% en 4+ et 15,7% sur les hommes en 25-49 ans », s’est félicitée la Ligue dans un communiqué.

Ligue 1+ signe son record d’audience

Toujours selon la LFP, la chaîne s’est même classée cinquième audience nationale pendant la diffusion, et surtout leader de la télévision payante sur la soirée. La dynamique est confirmée par les chiffres en ligne : « Les réseaux sociaux Ligue 1+ ont enregistré plus de 34 millions d’impressions et 31 millions de vidéos vues, un record sur une journée de championnat depuis le début de saison », précise l’instance.



Un succès notable quand on sait que, dans le même temps, la cérémonie du Ballon d’Or attirait 1,6 million de personnes en moyenne (8,6 % de part d’audience), avec un pic à 2,5 millions lors du sacre d’Ousmane Dembélé.

Pour Ligue 1+, ce record d’audience, ajouté au cap symbolique du million d’abonnés franchi récemment, confirme que la plateforme s’installe dans le paysage audiovisuel sportif français. Et pour l’OM, la victoire dans le Classique résonne donc autant sur le terrain qu’en dehors.