Les U17 de l’Olympique de Marseille réalisent un début de saison parfait avec neuf victoires en neuf rencontres dans le groupe E du championnat National U17. En raison de la sélection de plusieurs joueurs olympiens, la FFF a toutefois modifié les dates de deux prochains matchs.

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Les jeunes Marseillais sont actuellement installés à la première place de leur groupe après avoir remporté chacune de leurs neuf rencontres. Leur série a cependant entraîné un ajustement du calendrier, plusieurs joueurs de l’OM ayant été retenus en sélection nationale U17 pendant la trêve internationale.

Deux matchs reportés par la FFF

Le déplacement sur la pelouse de l’UJS Toulouse, initialement prévu le week-end dernier pour la dixième journée, n’a pas pu se jouer. La Commission fédérale des compétitions nationales jeunes masculines a fixé la nouvelle date au mercredi 25 novembre 2026, avec un coup d’envoi programmé à 14h30. La réception du Burel FC, qui devait se tenir ce week-end, a également été reportée. Cette rencontre se disputera finalement le dimanche 3 janvier 2027 à 14h30, conformément à la décision prise dans le cadre de l’article 8 des dispositions particulières du championnat National U17.

Retour à la compétition le 21 novembre

Avant ces deux rendez-vous reprogrammés, les Minots retrouveront le championnat le samedi 21 novembre à 14h30. L’OM se déplacera alors à Montpellier pour tenter de prolonger sa série de neuf succès consécutifs et de conserver la première place du groupe E.