L’équipe de France U19 a dominé la Grèce (2-1) ce mardi à Pabu et a validé sa qualification pour le prochain tour des éliminatoires de l’Euro 2027. Les deux jeunes Olympiens Valero et Leccese ont directement participé au deuxième but des Bleuets, inscrit par le premier sur une passe décisive du second.

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La sélection dirigée par Jean-Luc Vannuchi a rapidement pris le contrôle de la rencontre disputée dans les Côtes-d’Armor. Assab a ouvert le score dès la 2e minute, avant que Valero ne double la mise à la 9e minute sur un service de son coéquipier marseillais Leccese. Cette connexion entre les deux joueurs de l’OM a permis à la France de mener 2-0 très tôt dans la partie.

Valero buteur, Leccese passeur décisif

Les deux Olympiens ont ainsi été directement impliqués sur le deuxième but français. Valero↗ a conclu l’action pour inscrire le deuxième but des Bleuets, tandis que Leccese s’est distingué par la passe décisive. Leur association a contribué à placer la France dans une position favorable avant la suite de la rencontre. La Grèce a réduit l’écart dès le retour des vestiaires, avec un but d’Aretis à la 46e minute. Malgré cette réaction, les joueurs de Jean-Luc Vannuchi ont conservé leur avantage jusqu’au coup de sifflet final et ont décroché leur deuxième victoire dans ce tour qualificatif.

La France termine en tête de son groupe

Avec ce succès, l’équipe de France U19 termine à la première place de son groupe avec sept points. Les Bleuets obtiennent ainsi leur billet pour le troisième et dernier tour des qualifications, programmé en mars prochain. Pour accéder à l’Euro U19 2027, organisé en République tchèque du 18 juin au 1er juillet, la France devra encore terminer en tête de son groupe lors de cette ultime phase. Le tirage au sort de ce dernier tour est prévu le 10 décembre prochain.