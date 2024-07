Un « allez l’OM » insolite lancé en plein direct des JO !

L’Equipe de France de Rugby à 7 a remporté la médaille d’Or des JO 2024. En direct sur France 2, l’un des joueurs a crié un « Allez l’OM » pour le moins insolite !

On le sait, les supporters de l’Olympique de Marseille sont partout… Et cela a de nouveau été démontré ce samedi soir lors de la célébration de l’Equipe de France de Rugby à 7. L’un des joueurs, Swan Rebbadj a crié un « Allez l’OM ! », en direct de France 2 où il était venu montrer sa médaille d’or. Le natif de Martigues évolue au Racing Club de Toulon depuis 2016 en rugby à XV.

Un « Allez l’OM » lancé sur le plateau de France 2 par un champion Olympique de rugby à 7. On est partout mdr pic.twitter.com/iidUgySj8L — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 27, 2024

Hojbjerg a plus de 100 matchs en Premier League, c’est un coup intéressant

Invité à réagir dans l’After Foot au transfert de Hojbjerg à l’OM, Walid Acherchour, se montre satisfait du recrutement du Danois. Un joueur d’expérience qui devrait apporter beaucoup dans le vestiaire marseillais dans une saison de reconstruction axé sur la jeunesse. » Hojbjerg, on n’a pas dit que c’était Modric qui débarquait à l’OM. On a juste dit que c’était un joueur que l’OM a réussi à prendre pour 12M€ alors qu’à coté tu as Lyon qui met 33M€ sur Mangala et Monaco qui n’arrive pas à recruter un milieu de terrain. «

» Je me dis qu’au moins à Marseille ils arrivent à recruter un type qui a été titulaire avec le Danemark, demi-finaliste en 2021 de l’Euro et qui a aussi fait une bonne compétition cet été. Il a plus de 100 matchs en Premier League donc pour moi c’est un coup intéressant, personne n’a dit qu’il allait révolutionner le foot à Marseille après. » Une recrue qui devrait donc faire beaucoup de bien dans le milieu marseillais.