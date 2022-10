Un arbitre controversé pour le Classique PSG vs OM !

L’Olympique de Marseille se déplace à Paris pour le Classique face au PSG. Un arbitre controversé a été mis pour cette rencontre de Ligue 1 !

Pour la onzième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace à Paris afin de jouer le Clasico. Les joueurs d’Igor Tudor iront au Parc des Princes ce dimanche et pourraient bien rejoindre les Parisiens au nombre de points en cas de victoire.

Turpin arbitre, Letexier à la VAR…

Cette rencontre qui aura lieu à 20h45 sera officiée par un arbitre bien connu de la Ligue 1… En effet, comme l’a indiqué la LFP ce mardi matin, Clément Turpin sera l’arbitre principal du Clasico entre l’Olympique de Marseille et le PSG.

L’homme en noir est très critiqué par les supporters marseillais et a plusieurs polémiques à son actif. Depuis 2008, l’Olympique de Marseille n’a gagné que 9 rencontres arbitrées par Clément Turpin et obtenu 7 nuls sur 30 rencontres… Un bilan qui pose forcément question.

Les arbitre de PSG vs OM ce dimanche à 20h45

Arbitre principal : Clément TURPIN

Arbitres assistants : Cyril GRINGORE et Nicolas DANOS

4e arbitre : Jérémy STINAT

Arbitres assistants vidéo : François LETEXIER et Dominique JULIEN

La présence de Messi toujours incertaine

En conférence de presse, Christophe Galtier a évoqué la santé de Lionel Messi, absent depuis plusieurs jours au PSG. D’après le coach français, son joueur pourrait être de retour pour la rencontre face au PSG. L’Equipe, dans son édition de ce mardi, reste prudent et pense que l’Argentin ne prendra pas de risque inutile et ne jouera pas ce match contre l’OM.

« Messi a senti une gêne au mollet lors du premier match contre Benfica. Il pensait pouvoir participer au match de mardi, mais finalement, il est limite. Il va mieux, mais il a encore cette sensation désagréable. Il a préféré s’abstenir. On verra l’évolution, mais il est fort probable qu’il soit présent contre Marseille (…) On connaît l’importance de Leo dans notre jeu, son état de forme et la connexion qu’il peut avoir avec les autres joueurs. On ne peut pas se réjouir de son absence. Mais il faudra trouver d’autres situations, d’autres connexions pour amener le danger sur la défense portugaise. » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (10/10/22)