Un autre club de L1 veut Dieng, une offre de prêt pour Ünder? Ribalta fait le point sur le mercato… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Un autre club de L1 veut Dieng après Nice, une offre de prêt pour Ünder? Ribalta fait le point sur le mercato…

Mercato OM : Une offre de prêt pour Cengiz Ünder ?

Titulaire lors du match nul contre Brest ce dimanche, Cengiz Ünder ne serait pas un premier choix dans l’esprit de Tudor. Galatasaray serait intéressé par la signature de l’ailier international qui pourrait se laisser séduire par un retour en Turquie.

Titulaire lors de la première journée de championnat, Cengiz Ünder a encore débuté la rencontre dans le onze titulaire face à Brest. Malgré cette titularisation, l’ailier Turc ne correspondrait pas au profil recherché par Igor Tudor. Peu en vue durant la préparation et conscient de son avenir incertain à Marseille sous les ordres de l’entraîneur Croate, l’ailier de 25 ans pourrait choisir de quitter Marseille, un an seulement après avoir rejoint le club. Selon Aspor, l’ailier droit serait sur la short-list de Galatasaray qui souhaite se renforcer en attaque. Le club Turc aurait accéléré pour faire revenir Ünder en Turquie. Un prêt avec option d’achat serait à l’étude. La direction marseillaise n’aurait pas l’intention de se séparer de l’international Turc, mais elle pourrait se raviser si aucun autre joueurs n’étaient vendus avant la fin du mercato.

À LIRE AUSSI : L’OM s’en sort bien face à BREST… MILIK en dessous, Tavares confirme, la première de SANCHEZ !

Igor Tudor’dan kesik yedi, Galatasaray devreye girdi! İşte Aslan’ın yeni hedefi https://t.co/su0cMODNPD — A Spor (@aspor) August 15, 2022

Interrogé sur Galatasaray lors de la conférence de presse du match aller d’Europa League la saison dernière, Ünder avait préféré botter en touche et d’avantage évoquer Fatih Terim.

« Ca ne serait pas honnête de ma part de dire quel club je supportais quand j’étais jeune, aujourd’hui je suis à l’OM, je joue pour ces couleurs, pour cette équipe. C’est sûr que je suis assez excité à l’idée de rencontrer une équipe turque, mais on est prêt, j’ai juste envie de montrer ce que je sais faire sur le terrain et décrocher la victoire. (…) Fatih Terim, sa présence a été importante pour moi, il a été le premier à m’appeler en sélection. J’ai un attachement pour lui. Mais pour moi le plus important aujourd’hui c’est de respecter les consignes de mon coach demain et faire la meilleure prestation possible. » Cengiz Under – source : Conférence de presse (septembre 2021)

Mercato OM : Ribalta fait le point sur 4 dossiers chauds !

Avant le match face à Brest ce dimanche, le directeur du football olympien Javier Ribalta a évoqué plusieurs dossiers du mercato au micro d’Amazon Prime…

Interrogé par PVsport, le bras droit de Pablo Longoria a évoqué les situations de Bamba DIeng, Duje Cale Car, Kevin Strootman et Jordan Amavi. Si les deux derniers devraient quitter l’OM avant le 31 août, l’incertitude existe pour les deux autres…

Une solution à venir pour Strootman et Amavi ?

« Pour Dieng, nous avons des appels, des intérêts, mais aucune offre sérieuse. Ćaleta-Car ? C’est très simple, très clair comme le dit le président. Au 1er septembre, il ne lui restera qu’une année de contrat donc cela veut dire qu’on peut le vendre, mais qu’un autre défenseur central va arriver. Duje (Ćaleta-Car) est un de nos joueurs, le marché est ouvert, certains peuvent venir, d’autres partir. Il peut prolonger aussi mais on ne sait pas. Pour l’instant, il n’y a eu aucune offre sérieuse, on a des appels, mais on n’a pas d’offres sérieuses. Strootman ? On parle avec des clubs, on pourrait avoir une solution dans les prochains jours. Cela pourrait aussi se décanter dans les prochaines jours pour Jordan Amavi… » Javier Ribalta – source : PVSport (14/08/2022)

👉🏼Javier Ribalta sur le mercato: « Pour Dieng et Caleta-Car, nous avons des appels, des intérêts, mais aucune offre sérieuse n’est arrivée pour le moment. Pour Strootman et Amavi, nous avons des intérêts, ça pourrait se décanter dans les prochains jours. » (@PVSportFR) #TeamOM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 14, 2022

Moi, je pense que c’est bon de le garder – Sparagna

« Je me dis qu’il faut quand même avoir un effectif assez étoffé parce que t’as la Ligue des Champions, la Coupe de France, le Championnat, t’as quand même trois compétitions où faut que tu sois performant parce que t’es l’OM. Donc si t’as pas un effectif étoffé qui peut enchaîner les matchs, surtout là tu joues tous les trois jours, donc à un moment donné si t’as pas des doublures voire triple à certains postes ça peut être compliqué. Après je pense qu’il faut cibler les postes, ne pas tripler de partout. Parce que t’as des jeunes et puis t’as des joueurs qui sont capables d’évoluer à différents postes. Pour revenir sur la liste, Caleta-Car, je trouve que c’est l’OM qui l’a mis en difficulté à vouloir le faire partir, à trop le pousser vers la sortie. En fait, on aurait dû le vendre au moment où Liverpool le voulait. Que ce soit l’OM ou Liverpool, le joueur mentalement, t’as l’impression que tu vas partir à Liverpool, dans un club comme ça et que d’un coup on te dit « non, tu viens pas » dans ta tête, tu prends un coup je pense. Et sur tes performances ça joue, inconsciemment ça l’a tué, sur la fin de saison il était moins bien alors qu’il était au top. La saison dernière il a pas été catastrophique loin de là. Moi, je pense que c’est bon de le garder, par contre le garder pour être remplaçant ça va être la gestion qui va être délicate cette année. Parce que Gigot et Touré je pense que c’est des joueurs titulaires, Mbemba pareil. Luan Peres dans ce système axe gauche, quand tu vois Touré et Caleta-Car je pense pas que ce soit lui la priorité. » Stéphane Sparagna – Source : Football Club de Marseille (25/07/2022)

Mercato OM : Après Nice, un autre de club de Ligue 1 veut Bamba Dieng ?

Non utilisé lors de la première journée, Bamba Dieng n’était même pas dans le groupe de l’OM pour le déplacement à Brest. Tudor et Longoria mettent la pression pour inciter l’attaquant sénégalais à partir…

Alors que plusieurs clubs anglais seraient intéressés, aucune offre n’aurait été formulée pout Dieng. Nice veut aussi l’international sénégalais mais n’aurait pas convaincu l’OM avec sa proposition de prêt…

Lorient veut aussi Dieng, mais…

Selon Foot Mercato, « un nouveau club français veut, lui aussi, saisir l’opportunité Dieng, mais là encore, dans le cadre d’un prêt. Il s’agit de Lorient. Le club breton, qui n’a certes pas l’aura du club azuréen ou des écuries anglaises, est prêt à offrir un rôle clé à l’attaquant de 22 ans et son profil fait l’unanimité au sein du club du Morbihan. Malheureusement, cette option ne risque clairement pas d’être la priorité ni du joueur, ni du club phocéen qui espèrent toujours une offre de transfert ferme d’un club anglais d’ici le 31 août. »

🚨Info : Lorient rêve de Bamba Dieng 🇸🇳. Avec @sebnondahttps://t.co/5SraJZQ6t3 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 15, 2022



Lucien Favre, le coach des Aiglons s’est exprimé à ce sujet lors de la conférence de presse après la rencontre face à Strasbourg.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une dernière proposition de Longoria pour Caleta-Car?

« C’est un joueur qui prend l’espace, il va vite. Je sais que, comme tous les jeunes qu’on a pris et qu’on prendra peut-être… Il y a du travail, un gros travail. Mais on verra. Il faut trouver des solutions. » Lucien Favre – Source : Prime Vidéo (14/08/22)

Lucien Favre sur Bamba Dieng : « C’est un joueur qui prend l’espace, il va vite. Je sais que, comme tous les jeunes qu’on a pris et qu’on prendra peut-être… il y a du travail, un gros travail. Mais on verra. Il faut trouver des solutions. » #OM #OGCNice — Florent Germain (@flogermain) August 14, 2022

Bamba Dieng veut absolument rester à l’OM

« Je ne dirai pas qu’elle est compliquée, mais elle est étrange. Pendant l’intersaison, j’ai reçu un appel classique du club pour me demander ce que Bamba comptait faire. Nous leur avons répondu que son projet s’inscrivait sur la durée à l’OM, qu’il souhaitait rester et n’envisageait pas de partir maintenant. Nous leur avons dit qu’il était concentré sur la saison 2022-23, la Ligue des champions et la coupe du monde à venir avec le Sénégal. Ils ont dit OK, et nous sommes passés à autre chose. Je ne parlerai pas de mise à l’écart, le coach prend les décisions qu’il faut pour l’équipe à l’instant T. Le joueur, quant à lui, s’adapte. Après, il est clair que pour Bamba, sa seule place, c’est sur le terrain. Sa position est celle de l’écoute, il attend de la communication de la part du club. Si le joueur n’est pas suffisamment bon, comme son nouveau statut dans la hiérarchie l’indique selon le coach, on attend qu’ils appellent et disent clairement : « écoutez, on juge que c’est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose. » À partir de ce moment-là, on saurait ce qu’on a à faire. L’autre alternative pourrait être une méforme. Mais c’est une hypothèse à écarter… Il a montré suffisamment de choses pour qu’on ne pense pas cela. La préparation estivale est finie. Le bilan de l’OM, c’est cinq buts marqués. Il en a mis trois. Avec un temps de jeu réduit, il finit quand même meilleur buteur. Il est frustré mais il est aussi positivement touché des messages de soutien qu’il reçoit. » Seydou Bocar Seck, agent de Dieng – Source : La Provence (01/08/22)