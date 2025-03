Un Clasico PSG-OM : Rabiot au coeur des tensions à Paris ! (inquiétudes pour sa sécurité)

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille pour le Clasico de la 26e journée de Ligue 1. Forts de leur qualification en Ligue des Champions face à Liverpool, les Parisiens abordent ce choc avec confiance. Premier du classement avec seize points d’avance sur l’OM, le PSG semble largement favori. Pourtant, en coulisses, le club de la capitale est en alerte maximale.

Selon L’Équipe, ce n’est pas l’équipe de Roberto De Zerbi qui inquiète les dirigeants parisiens, mais bien l’ambiance attendue au Parc des Princes pour ce Classico PSG OM. Aucun supporter marseillais ne fera le déplacement, mais le contexte de la rencontre suscite de vives préoccupations.

Un salarié du club confie : « On nous a demandé de prévoir le pire des scénarios. Le pire ? Un arrêt complet de la rencontre à cause de chants ou de banderoles répréhensibles. (…) C’est surtout le retour d’Adrien qui inquiète. Les supporters attendent depuis un moment l’occasion de l’accueillir à leur manière. Et on sait aussi que sa mère sera une cible. »

L’ancien milieu de terrain du PSG, aujourd’hui à la Juventus, est au cœur des tensions. Son départ tumultueux en 2019, marqué par des conflits avec la direction et des relations compliquées avec les supporters, fait craindre un accueil hostile de la part du public parisien.

Une campagne de sensibilisation pour apaiser les tensions

Face à ces inquiétudes, le PSG a lancé une campagne de sensibilisation intitulée « Supporters supportons ». Dans un communiqué officiel, le club appelle ses fans à soutenir l’équipe sans dépasser les limites :

« Nous le savons tous, ce match déchaîne les passions et nos supporters joueront pleinement leur rôle pour pousser l’équipe vers les sommets, mais cette énergie et cette rage de vaincre ne peuvent se transformer en haine depuis les tribunes. Parce que le Paris Saint-Germain vise l’excellence collective, sur et en dehors du terrain, nous invitons tous nos supporters à faire vibrer le Parc avec ferveur, dans l’unique but de soutenir notre équipe. Les chants insultants et discriminants n’ont pas leur place dans notre enceinte. »

Mais cette initiative sera-t-elle suivie par les supporters ? Rien n’est moins sûr. Un membre du Collectif Ultras Paris (CUP) a confié à L’Équipe qu’une interruption du match semble inévitable si la Ligue décide d’être stricte sur les propos tenus en tribune. « Honnêtement, je ne vois pas comment le match ne sera pas arrêté si la Ligue met un point d’honneur à écouter tout ce qu’il va se dire en tribune. »

Un Clasico sous haute tension

Ce PSG-OM s’annonce donc bouillant, autant sur le terrain qu’en tribunes. Entre la rivalité historique entre les deux clubs et le retour très attendu d’Adrien Rabiot, l’ambiance promet d’être électrique. Reste à voir si les supporters parisiens répondront à l’appel du club ou si le Clasico sera marqué par des incidents qui pourraient aller jusqu’à une interruption du match. Réponse dimanche soir au Parc des Princes.