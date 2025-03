Un Classique PSG – OM moins déséquilibré dans les années à venir ?

Dimanche soir, le Clasico PSG – OM sera sous le feu des projecteurs, et Romain Rocchi, ancien milieu de terrain passé par le club parisien (2002-2004), suivra la rencontre avec attention. Il s’est confié à la Provence sur cette rencontre.

Comme à son habitude, il se plongera dans le match en solitaire : « Je me mets dans ma bulle. Je coupe le son pour me faire ma propre idée et bien analyser », explique l’ex-joueur de 43 ans. Si l’ancien professionnel, qui a porté les couleurs de Paris, Bastia ou encore Arles-Avignon, n’a jamais pris parti pour une équipe en particulier, il garde un regard avisé sur la rivalité entre les deux clubs. Il reconnaît la domination parisienne des dernières années : « J’espère me tromper mais le Clasico a toujours été déséquilibré ces dernières années. Paris a une qualité incroyable, joue enfin en équipe », analyse-t-il.

Sous la houlette de Luis Enrique, le PSG semble avoir trouvé un équilibre collectif : « Il se concentre sur l’équipe, pas sur les individualités, même si certaines d’entre elles ressortent grâce au collectif », poursuit Rocchi. Toutefois, il souligne que l’OM n’a pas à rougir cette saison et présente des atouts intéressants.



Parmi eux, il met en avant le travail de Roberto De Zerbi, arrivé sur le banc marseillais cette saison : « J’aime le jeu de l’OM. De Zerbi, c’est un choix cohérent ». Il salue également l’arrivée surprise d’Adrien Rabiot, qu’il juge comme un énorme coup pour le club : « Le recrutement d’Adrien Rabiot est un coup incroyable, jamais je n’aurais cru qu’il puisse se faire. Il apporte beaucoup ».

Romain Rocchi espère que l’OM trouvera enfin une certaine stabilité : « J’espère de tout cœur que l’OM va trouver de la stabilité et laisser du temps à l’entraîneur pour construire et faire ce qu’il veut. S’ils restent cohérents pendant deux-trois saisons, ils vont monter une vraie équipe. » De quoi imaginer un Clasico PSG – OM plus équilibré à l’avenir ? Réponse sur le terrain dimanche soir.