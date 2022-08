Un départ OFFICIEL, une arrivée imminente et une piste compliquée… les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Konrad officiellement envoyé en Grèce, Issa Kaboré tout proche de débarquer, Bailly, piste compliquée…

C’est officiel, Konrad De La Fuente évoluera cette saison en Grèce ! À l’Olympiakos Le Pirée pour être exact. L’ailier américain a été prêté par l‘Olympique de Marseille pour une saison…

Les deux clubs ont officialisé l’opération dans la matinée via leurs réseaux sociaux.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Κόνραντ Ντε Λα Φουέντε! / @konradjr is a member of the Olympiacos family! 🔴⚪️🦁#Olympiacos #Transfer #Welcome #KonradDeLaFuente #WelcomeDeLaFuente #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/7erGEhvzgk

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) August 13, 2022