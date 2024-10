Un ex marseillais au Ballon d’Or, le silence de la direction sur l’arbitrage et Riolo dézingue De Zerbi… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Un ex marseillais au Ballon d’Or, le silence de la direction sur l’arbitrage et Riolo dézingue De Zerbi…

Ballon d’Or 2024 : un ex OM dans le classement !

La cérémonie du Ballon d’Or 2024 s’est tenue ce lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris. Pour la première fois de sa carrière, Rodri, le milieu de Manchester City, a été couronné. Cet événement a également mis en lumière la présence de William Saliba, ancien joueur de l’OM, qui a terminé à une belle 24e place.

William Saliba, actuellement défenseur à Arsenal, a connu une saison exceptionnelle, consolidant sa réputation sur la scène internationale. Son parcours depuis son passage à l’Olympique de Marseille témoigne d’un développement remarquable. La 24e position au Ballon d’Or 2024 est une reconnaissance de son talent et de son engagement sur le terrain, le plaçant parmi les meilleurs joueurs du monde.

Le TOP5 du Ballon d’Or 2024

La soirée a également été marquée par le boycott du Real Madrid, dont les joueurs ont décidé de ne pas assister à l’événement suite à l’absence de Vinicius Jr, pressenti comme le grand favori. Malgré cette controverse, le gala a révélé le classement complet du Ballon d’Or :

Rodri (Manchester City/Espagne) Vinicius Jr (Real Madrid/Brasil) Jude Bellingham (Real Madrid/Angleterre) Dani Carvajal (Real Madrid/Espagne) Erling Haaland (Manchester City/Norvège)

La 24e place de William Saliba au Ballon d’Or 2024 illustre l’importance de son rôle dans la défense d’Arsenal et son impact dans le football européen. Sa capacité à évoluer au plus haut niveau et à rivaliser avec des joueurs d’élite fait de lui un joueur à suivre pour les saisons à venir. A noté que Kylian Mbappé n’est que 6e du classement.

Le reste du classement du Ballon d’Or 2024

6e. Kylian Mbappé (Real Madrid/France)

7e. Lautaro Martinez (Inter/Argentine)

8e. Lamine Yamal (FC Barcelone/Espagne)

9e. Toni Kroos (Real Madrid/Allemagne)

10e. Harry Kane (Bayern Munich/Angleterre)

11e. Phil Foden (Manchester City/Angleterre)

12e. Florian Wirtz (Leverkusen/Allemagne)

13e. Dani Olmo (FC Barcelone/Espagne)

14e. Ademola Lookman (Atalanta Bergame/Nigeria)

15e. Nico Williams (Athletic Bilbao/Espagne)

16e. Granit Xhaka (Leverkusen/Suisse)

17e. Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay)

18e. Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentine)

19e. Martin Odegaard (Arsenal/Norvège)

20e. Hakan Çalhanoglu (Inter/Turquie)

21e. Bukayo Saka (Arsenal/Angleterre)

22e. Antonio Rüdiger (Real Madrid/Allemagne)

23e. Ruben Dias (Manchester City/Portugal)

24e. William Saliba (Arsenal/France)

25e. Cole Palmer (Chelsea/Angleterre)

26e. Declan Rice (Arsenal/Angleterre)

27e. Vitinha (PSG/Portugal)

28e. Alex Grimaldo (Leverkusen/Espagne)

29e. Mats Hummels (AS Rome/Allemagne)

29e. Artem Dovbyk (AS Rome/Ukraine)

Conclusion

La cérémonie du Ballon d’Or 2024 a non seulement sacré Rodri, mais a aussi permis de mettre en avant des talents émergents comme William Saliba. Avec sa 24e place, Saliba prouve qu’il est l’un des défenseurs les plus prometteurs du football moderne, et son avenir s’annonce radieux.

OM : Pas de commentaire de la direction sur l’arbitrage, mais…

Mehdi Benatia a récemment exprimé son mécontentement concernant l’arbitrage de l’OM, un sujet brûlant qui suscite de nombreux débats parmi les supporters. L’Olympique de Marseille a, en effet, reçu quatre cartons rouges en seulement neuf journées de championnat, un chiffre qui soulève des interrogations sur la gestion des arbitres.

Concernant l’arbitrage du dernier OM PSG, la direction olympienne a décidé de ne pas faire de commentaires sur les décisions prises par l’arbitre Monsieur Letexier. Cependant, selon RMC le club a dénoncé un « manque de respect » qu’il perçoit à son égard. L’OM reste convaincu que ces décisions controversées contribuent à l’idée d’un traitement particulièrement sévère réservé à l’équipe.

Cette nouvelle polémique autour de Monsieur Letexier confirme la sévérité envers l’OM…

Avant cet OM – PSG, Pablo Longoria n’avait pas épargné l’arbitrage français dans des propos rapportés par l’Equipe. « Je crois qu’il y a un haut niveau de confusion de l’arbitrage français depuis décembre 2023, plus ou moins, quand tu as eu des bouleversements à sa tête. Une confusion énorme. Il y a eu un changement de dynamique. Les erreurs ont toujours existé, mais les choses étaient beaucoup plus claires. Maintenant, je vois beaucoup de décisions illogiques, d’incompréhensions, de choses dites publiquement mais pas faites en privé », avait lancé Pablo Longoria.

A lire : OM : L’avis très tranché de Djellit sur le Classique face au PSG !

Pour le président de l’Olympique de Marseille, l’arbitrage français a besoin de plus de cohérence. « Pour moi, l’arbitrage est incohérent, chaque week-end, pas seulement pour l’OM. Depuis mes années à Valence, je respecte toujours l’arbitrage. Tu sais quand tu dois mettre la pression, parfois la relâcher, mais avec une relation soutenue, de la logique et du respect dans les questions et les réponses. Je ne retrouve pas cela aujourd’hui, par exemple, dans le rapport sur Cornelius après OM-Nice. Arbitrer est l’un des métiers les plus difficiles au monde. Je ne veux pas des décisions favorables, mais du respect et de la cohérence. Comme club, je ne peux pas accepter de ne pas en avoir ».

🚨La direction olympienne ne fera AUCUN commentaire sur l’arbitrage ! Le club estime avoir déjà dénoncé ce manque de respect envers l’OM. Et a la conviction que la décision de François Letexier, critiquée de toutes parts, accrédite à elle seule cette thèse d’un OM arbitré… pic.twitter.com/qjHQUNVJxq — Infos OM (@InfosOM_) October 28, 2024

Pour suivre l’actualité de l’OM et des débats sur l’arbitrage, restez connectés sur nos plateformes pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses.

OM : Riolo retourne sa veste concernant De Zerbi !

Depuis le début de la saison, l’entraîneur italien Roberto De Zerbi a reçu un accueil globalement positif de la part des médias. Cependant, Daniel Riolo, journaliste de L’After Foot, a exprimé des critiques plus marquées.

Alors qu’il souhaitait « y croire » au début de septembre, il a rapidement mis en lumière les insuffisances de l’équipe à la fin du mois, adoptant une posture plus sceptique par la suite. Après la défaite 0-3 contre le PSG, Daniel Riolo a remis en cause le projet de De Zerbi en déclarant : « Qu’on arrête ces histoires de projet. (…) Si De Zerbi fait encore deux matchs comme ça, le projet est déjà terminé. Arrêtez de nous dire : ‘on n’est pas bons cette année, soyez patients, on verra l’année prochaine’. Ce n’est pas ça le football. L’objectif, c’est de monter une équipe et de réussir. (…) De Zerbi doit proposer autre chose et nous l’expliquer. J’attendais une évolution depuis le début de la saison. Si c’est ça qu’il propose, ça ne marchera jamais à Marseille. Cette maîtrise doit être réalisée avec des joueurs d’un autre niveau technique que ceux que l’OM possède actuellement. Il va falloir voir autre chose. »

A lire : Le dossier Mbemba, des arbitres pas s’accord avec Letexier et les mots de De Zerbi… Les 3 infos de ce dimanche !

Si De Zerbi fait encore deux matchs comme ça, le projet est déjà terminé — Riolo

Bien que la performance de l’OM contre le PSG soit très insuffisante, il est difficile d’exiger d’un entraîneur qu’il abandonne sa philosophie de jeu après une défaite contre le leader, surtout avec un carton rouge précoce à la 20ᵉ minute. Actuellement, l’Olympique de Marseille est 3ᵉ en Ligue 1, avec cinq victoires, deux nuls et deux défaites en neuf rencontres. Cela prouve que le potentiel de l’équipe n’est pas à négliger. Comme toutes les équipes qui subissent un changement d’entraîneur durant l’été, Roberto De Zerbi et ses joueurs ont besoin de temps pour s’adapter et mettre en œuvre leur stratégie. Il faut qu’un onze se dégage avec notamment le retour de Merlin et peut être le recrutement d’un latéral droit. Il faudra cependant que les joueurs affichent un autre caractère sur le terrain lors des gros matches…

En conclusion, le projet de De Zerbi à l’OM mérite d’être observé avec attention, car des ajustements peuvent encore être faits pour maximiser le potentiel de l’équipe et atteindre les objectifs de la saison.