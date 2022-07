Un indice pour Seko Fofana, Harit ce n’est pas mort? Et Lazovic, ça traîne… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos mercato OM du jour ! Au programme ce lundi : Un indice pour Seko Fofana, Harit ce n’est pas mort? Lazovic, ça traîne…

Mercato OM : Un premier indice sur l’avenir de Seko Fofana?

L’Olympique de Marseille suivrait Seko Fofana lors de cette fin de mercato… D’après ce que l’Ivoirien a dit à Brice Samba, pouvons-nous y voir un premier indice?

Seko Fofana est l’un des joueurs les plus convoités de la Ligue 1 cette saison. L’international ivoirien est impressionnant avec le RC Lens et ses performances ne sont pas passés sous les radars de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille.

D’après les Lions de l’Atlas, l’OM songerait bel et bien à recruter le milieu de terrain. Lors des matchs de préparation, le club français a battu l’Inter Milan sur le score de 1-0. L’une des recrues, Brice Samba, était en zone mixte pour évoquer cette victoire.

🔴mercato: Seko Fofana en discussion avec l’OM — Hakim (@Z_hakos) July 22, 2022

Seko Fofana me disait qu’ils étaient rarement aussi prêts tôt — Samba

D’après l’ancien gardien de l’OM, Seko Fofana a été très impressionné par la prestation de ses coéquipiers lors de la rencontre face au club italien. Une déclaration qui donne un premier indice sur la volonté de Seko Fofana de rester à Lens?

« En tout cas je sens bien le groupe. Tout à l’heure, Seko Fofana me disait qu’ils étaient rarement aussi prêts, tôt. Alors je pense que c’est de bon augure. On devra confirmer face à West Ham parce qu’à ce moment-là, on sera vraiment très proche du championnat. Mais on a encore quelques automatismes à trouver » Brice Samba – Source : Zone Mixte (23/07/22)

Fofana, un profil 100% compatible à l’OM?

« Fofana, C’est un poumon, donc forcément c’est bon, il marque des buts, il se projette bien, c’est un liant au milieu de terrain, c’est une présence et il l’a montré. Il a fait une saison extraordinaire avec Lens, il a porté son équipe toute la saison, même dans les derniers matchs, il a marqué quelques buts très importants » Franck Passi – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)

« J’aime beaucoup les deux joueurs (avec Clauss, ndlr), en commençant par l’esprit, leurs qualités de jeu ce qu’ils apportent dans une équipe. Fofana ? Je me rappelle du match ici au Vélodrome, il avait fait un très grand match. Un garçon comme Fofana, l’abattage au milieu du terrain est comparable, comme l’autre Fofana (Youssouf) qui joue à Monaco avec Tchouameni, ce sont des joueurs complémentaires, dès qu’il y a une petite défaillance, le partenaire est là pour compenser et ça permet à une équipe d’être plus équilibrée. » Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022) »

Mercato OM : Tout est relancé pour Harit? Longoria repasse à l’attaque?

Alors qu’il semblait bien parti pour rejoindre Galatasaray, Amine Harit serait de nouveau en discussions avec l’Olympique de Marseille d’après Tuttomercatoweb.

L’Olympique de Marseille semblait hors course pour récupérer Amine Harit ces derniers jours. La presse turque annonçait un accord entre Schalke 04 et Galatasaray pour la venue de l’international marocain à hauteur de 5 millions d’euros.

Longoria veut toujours Harit?

D’après les informations de Tuttomercatoweb, Pablo Longoria n’a pas abandonné cette piste ! Le club allemand cherche toujours à vendre le milieu offensif et des discussions avec l’OM auraient débuté pour trouver un accord.

A LIRE : Mercato OM : Coup de froid dans le retour de la rumeur Alexis Sanchez?

Le média italien affirme que Schalke 04 réclame 10 millions d’euros pour Amine Harit… Le joueur est sous contrat jusqu’en 2024 mais a toujours revendiqué son envie de faire son retour à Marseille. L’international marocain aurait convaincu Pablo Longoria de le faire signer définitivement à l’OM.

Mercato – OM : Longoria passe à l’action pour le transfert d’Amine Harit https://t.co/w1JjqUCHQf pic.twitter.com/qTEcGmyfYK — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! — Harit

Dans un entretien pour le Dauphiné Libéré début mai, le milieu offensif avait réaffirmé qu’il se sentait bien à l’OM mais il confirmait également l’intérêt d’autres clubs en Europe. Le FC Porto ainsi que Villarreal avait été cité comme des prétendants pour récupérer Amine Harit. C’est finalement Galatasaray qui va rafler la mise.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire). Amine Harit « Source: Dauphiné Libéré (02/05/2022)

Mercato OM : Informations contradictoires dans le dossier Lazovic !

La 7e recrue va-t-elle se concrétiser rapidement ? L’OM cherche un latéral gauche et Igor Tudor veut récupérer son ancien joueur Darko Lazovic. Alors que le deal semblait bouclé, les négociations trainent, mais le joueur semble motivé à l’idée de venir à Marseille…

Alors que les négociations trainent, le média Hellaslive affirmait que « Lazovic et sa famille ne veulent pas quitter Vérone ! Le staff technique n’était pas non plus d’accord sur la contrepartie offerte par l’OM avec Strootman. » Une information démentie par Santi Aouna, journaliste pour FootMercato. Il explique même « C’est tout le contraire. Lazovic pousse pour venir à l’OM ! » Igor Tudor veut Lazovic, ce qui veut dire que ni Amavi ni Kolasinac ne l’ont convaincu…

Lazovic pousse pour venir ?

❌️❌️ C’est tout le contraire. Lazovic 🇷🇸 pousse pour venir à l’#OM. https://t.co/AGc3QWKUE0 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 24, 2022

Lazovic, ça va à contre temps sur les profils de Gigot et Mbemba

« Le premier point c’est que des journalistes serbes me disent que c’est fait, donc 3 ou 4M€ plus Strootman avec un contrat de 3 ans (finalement le Hellas a bloqué son départ mercredi à cause du cas Strootman, mais Lazovic est toujours espéré). C’est intéressant parce que déjà c’est quasiment la première fois qu’il est transféré avant la fin de son contrat. C’est-à-dire que quand il a rejoint l’Etoile Rouge en 2009 il a été acheté mais il était censé quitter le club à l’été 2012, ça ne se fait pas pour une question de sous. Il était censé partir au Redbull, juste après il se fait une grosse blessure qui le met sur la touche pendant un certain temps et donc au final il ira jusqu’à la fin de son contrat avec l’Etoile Rouge en juin 2015, pour rejoindre le Genoa libre. Une fois qu’il aura terminé ses 4 ans de contrat au Genoa, il rejoint l’Hellas Vérone libre aussi. Donc c’est un joueur qui est respectueux de ses contrats, pour extrapoler c’est un joueur qui a un profil de père de famille, un joueur très simple, très humble, modeste et tous les journalistes serbes avec qui j’en ai parlé me disent c’est le joueur le plus adorable de notre équipe nationale, c’est l’archétype du gendre idéal. C’est un peu intéressant parce que ça va à contre temps sur les profils de Gigot et Mbemba, on est pas sur un guerrier. » Lazar van Parijs – Source : Football Club de Marseille (20/07/2022)