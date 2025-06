Un jeune belge toujours suivi, un ailier argentin apprécié et un nouveau DG officialisé… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 16 juin 2025 ! Au programme ce soir :

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille prend chaque jour un peu plus d’ampleur. Les dirigeants marseillais s’activent en coulisses afin d’offrir à Roberto De Zerbi un effectif renforcé et compétitif pour la Ligue des champions la saison prochaine. Cette politique ambitieuse prend forme avec l’arrivée attendue de deux jeunes talents anglais, Angel Gomes et CJ Egan Riley. Cependant, l’OM ne s’en contente pas et garde un œil attentif sur d’autres profils pouvant renforcer son milieu de terrain d’autant que le dossier Bennacer semble se compliquer???

D’après le média anglais Team Talk, l’OM s’intéresse de près à Nicolas Raskin, le milieu de terrain des Glasgow Rangers. L’international belge de 24 ans, auteur d’une excellente saison en Écosse, a montré toutes ses qualités sur le terrain avec 5 buts et 11 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues. Cette régularité et son activité dans l’entrejeu ont retenu l’attention des recruteurs marseillais, en quête d’une solution pouvant renforcer leur effectif.



Toutefois, la concurrence sur le dossier Raskin est importante. D’après Team Talk, le FC Porto, Aston Villa, Leeds United et la Fiorentina sont également intéressés par le joueur. Cette convoitise a poussé le Glasgow Rangers à se montrer particulièrement gourmand sur le plan financier. Les dirigeants écossais exigeraient pas moins de 30 millions d’euros pour laisser partir leur milieu de terrain.

« C’est un joueur important, et son expérience est précieuse », aurait déclaré une source proche des Glasgow Rangers. Cette exigence a de quoi refroidir l’Olympique de Marseille, qui souhaiterait plutôt se concentrer sur des solutions plus abordables afin d’étoffer son effectif.

Reste maintenant à voir si le club phocéen sera en capacité d’aligner une offre suffisante ou s’il sera contraint d’abandonner la piste Nicolas Raskin et d’étudier d’autres options sur le marché des transferts. Une chose est sûre : l’OM veut se donner toutes les armes pour briller sur la scène européenne la saison prochaine.

Marseille se positionne sur le marché estival. Tandis que la Juventus tente de débaucher le défenseur central de l’OM, Leonardo Balerdi, les Phocéens ne veulent pas laisser filer leur défenseur. Mais Nico Gonzalez, l’ailier argentin de 27 ans actuellement prêté à la Juventus, est désormais dans le viseur marseillais.

Selon le Corriere dello Sport, la direction de l’Olympique de Marseille a « activé la piste menant à Nico Gonzalez », formalisant ainsi un vrai intérêt pour l’international argentin. Cette démarche n’aurait absolument rien à voir avec le dossier Balerdi, ciblé par la Juventus sous la houlette d’Igor Tudor. En effet, le club transalpin aurait proposé d’inclure Gonzalez dans un éventuel échange visant à alléger la transaction, aux côtés de Samuel Mbangula .

Acheté l’été dernier par la Juventus à la Fiorentina (prêt payé puis obligation de transfert), Gonzalez (27 ans) présente un profil intéressant : ailier polyvalent, avec expérience en Serie A et international argentin. Capable d’évoluer sur les deux ailes, il est rapide, technique et dispose d’un bon sens du but .

À Turin, malgré des blessures récurrentes (lésion du rectus femoris en octobre) et des performances contrastées, il a montré des éclairs de talent, notamment en Ligue des Champions .

Le dossier Nico Gonzalez représente une occasion stratégique : renforcer l’attaque sans sacrifier un élément clé de la défense. L’OM assure vouloir « ne pas perdre Balerdi », tout en ciblant ce recrutement offensif.

Malgré l’intérêt affiché de la Juventus d’un côté et les incertitudes sportives de l’autre, Marseille pourrait capitaliser sur l’inconstance turinoise pour attirer Gonzalez. En cas de proposition équilibrée – prêt avec option ou plus – le joueur pourrait devenir un joker offensif intéressant pour le projet olympien. De Zerbi apprécie son profil, mais la Juve a payé 28M€ pour s’offrir le joueur argentin…

L’OM vient d’officialiser la nomination d’Alessandro Antonello au poste de Directeur Général. Voici le communiqué du club olympien.

L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Alessandro Antonello en tant que Directeur Général. Ce recrutement, mené par Pablo Longoria avec la participation du Conseil de Surveillance et l’approbation du propriétaire Frank McCourt, s’inscrit dans le projet porté par le club visant à l’ancrer durablement parmi les 24 meilleurs clubs européens, tant sur le plan sportif qu’institutionnel. Alessandro Antonello devient membre du Directoire de l’Olympique de Marseille au même titre que le Président Longoria et qu’Alban Juster, Directeur General – Finance & Compliance.

Au sein de l’Olympique de Marseille, Alessandro Antonello prendra en charge le développement économique du club. Il conduira la stratégie d’augmentation et de diversification des revenus, veillera à valoriser pleinement le potentiel de l’Orange Vélodrome, à accélérer la transformation digitale du club et à renforcer le rayonnement international de la marque OM, dans une logique de gestion durable et responsable. En étroite coordination avec les équipes de direction, il jouera un rôle central dans la mise en œuvre du projet de croissance et de bonne gestion porté par le propriétaire et la présidence du club.