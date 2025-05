Un jeune latéral droit visé, 4 changements majeurs à prévoir et un milieu brésilien relancé… Les 3 infos OM du jour !

Alors que les rumeurs mercato s’enchaînent du côté de Marseille, une nouvelle potentielle recrue serait pisté par les Phocéens. Il s’agit du latéral droit Rodrigo Huescas, un joueur mexicain évoluant à Copenhague, qui serait également pisté par deux autres gros clubs européens !

Si aucune nouvelle recrue officielle n’a encore été annoncée à l’OM, les dirigeants continuent d’avancer sur des dossiers afin de garnir l’effectif. En attendant la signature de plus en plus probable d’Aymeric Laporte en provenance d’Al Nassr, le club avance encore sur la question du secteur défensif, qui devrait être grandement remanié cet été.

Et cette fois-ci ce n’est pas un défenseur central, mais un latéral droit qui susciterait la curiosité de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Il s’agit de Rodrigo Huescas, le latéral droit mexicain de Copenhague. Une information relayée par plusieurs médias depuis quelques jours mais confirmée par Bild, qui révèle plus de précisions sur les concurrents principaux de l’OM sur ce dossier.

Des gros clubs européens également intéressés !

Afin de remplacer le départ prochain de Luis Henrique, qui a beaucoup joué en tant que latéral droit pendant la saison, et venir épauler Murillo, le Mexicain de 21 ans pourrait être une recrue de choix. Avec un but et deux passes décisives cette saison, le jeune latéral aurait tapé dans l’œil de Longoria et Benatia qui devront cependant faire face à une concurrence importante avec un gros club allemand et anglais !

D’après les informations du média allemand, en plus de l’OM, Dortmund et West Ham seraient très attentifs à l’évolution du dossier. Le club de Bundesliga pourrait en effet passer à l’action en cas de départ de Bensebaini, également pisté par l’OM. Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur ne serait cependant évalué qu’à seulement 5 millions d’euros. Une somme plus qu’abordable pour l’OM qui permettrait au club de réaliser encore d’autres mouvements sur le marché des transferts !