Un joli chèque avec Ounahi ? Un grand absent côté LOSC et une pépite de 18 ans visée… les 3 infos OM du 2 décembre 2025

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche 2 décembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

30% pour l’OM sur la future vente d’Ounahi ?

Alors que l’OM prépare un mercato hivernal qui s’annonce stratégique, un dossier extérieur à la Commanderie attire particulièrement l’attention : celui d’Azzedine Ounahi. Parti l’été dernier en Liga, le milieu marocain retrouve progressivement un niveau qui commence à faire parler en Espagne. Et ce retour en forme pourrait bien offrir au club marseillais un bénéfice financier important grâce à une clause intégrée lors de son transfert.

L’international marocain avait quitté Marseille le 30 août, direction Gérone, pour un montant de 6 millions d’euros. Un départ consécutif à une saison difficile sur la Canebière, suivie d’un prêt au Panathinaïkos. Mais malgré cette trajectoire sinueuse, Ounahi n’a jamais caché son ambition : redevenir le joueur explosif aperçu lors du Mondial 2022 au Qatar, où sa qualité technique avait impressionné l’Europe du football.

La résurrection d’Ounahi en Liga qui ravive l’intérêt de l’OM

Dimanche, Ounahi a confirmé son regain de forme en inscrivant un but splendide contre le Real Madrid lors du match nul (1-1). Une frappe enroulée qui fait depuis le tour des médias espagnols. Sa performance a été largement saluée et marque un tournant dans sa saison avec Gérone.

Cet éclat résonne évidemment à Marseille. Car si l’OM n’a pas conservé l’ancien Angevin, le club avait anticipé une possible explosion de sa valeur. Les dirigeants olympiens avaient en effet inclus un pourcentage à la revente de 30% dans l’opération réalisée cet été. Une donnée importante : si Gérone venait à céder Ounahi dans les prochains mois, l’OM toucherait 30% de la somme totale du transfert futur.

Azzedine Ounahi vs Real Madrid pic.twitter.com/Hci4eEl68j — JuegoMarroquí 🇲🇦 (@JuegoMarroqui) November 30, 2025

À l’heure où le club phocéen cherche à renforcer son effectif tout en équilibrant ses comptes, cette perspective tombe à point nommé. Le marché des milieux créatifs est particulièrement compétitif, et le profil d’Ounahi pourrait rapidement attirer des clubs disposés à investir.

En retrouvant son éclat en Liga, Ounahi ne se contente donc pas d’écrire une nouvelle page de sa carrière : il pourrait aussi devenir un atout économique inattendu pour l’OM. Le club suivra de très près les prochains mois du joueur, conscient qu’une belle vente de Gérone serait synonyme de rentrée financière non négligeable pour aborder la suite du mercato.

Bouaddi suspendu face à l’OM !

Après le match nul frustrant obtenu par l’OM face à Toulouse (2-2) samedi soir au Vélodrome, l’équipe de Roberto De Zerbi s’apprête à vivre un déplacement délicat en fin de semaine sur la pelouse de Lille. Une rencontre importante dans la course aux premières places, d’autant que les deux équipes ne sont séparées que de trois points. De leur côté, les Dogues devront composer avec une absence majeure : celle du jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi, suspendu après son expulsion contre Le Havre lors de la victoire 1-0 du LOSC.

À seulement 18 ans, Bouaddi est devenu un élément central de l’entrejeu nordiste. Déjà apparu à 18 reprises cette saison, toutes compétitions confondues, l’international Espoirs s’est imposé comme un titulaire régulier dans le système de Bruno Génésio. Sa suspension oblige l’entraîneur lillois à revoir entièrement ses plans pour vendredi. Face à une équipe marseillaise qui produit un volume de jeu important au milieu, l’absence du jeune talent représente un véritable casse-tête tactique pour le staff du LOSC.

Cette situation pourrait peser lourd dans un match où chaque détail comptera. Les Dogues, actuellement 4es de Ligue 1 avec 26 points, comptent trois longueurs de retard sur les Marseillais. Pour une équipe lilloise qui s’appuie sur la stabilité de son entrejeu, l’indisponibilité de Bouaddi arrive au pire moment. Génésio devra probablement intégrer un profil différent, moins habitué à enchaîner les minutes dans ce rôle clé.

Pour l’Olympique de Marseille, cette absence constitue un élément non négligeable dans la préparation du match. Après avoir laissé filer deux points face à Toulouse, les partenaires de Greenwood, meilleur buteur marseillais, savent qu’ils devront élever leur niveau pour s’imposer dans le Nord. Le rendez-vous de vendredi s’annonce déterminant dans la dynamique des deux équipes : l’OM veut rester solidement installé sur le podium, tandis que Lille espère combler l’écart.

Si le déplacement reste périlleux pour les hommes de De Zerbi, le contexte lillois pourrait leur offrir une opportunité à saisir. Reste désormais à confirmer sur le terrain, dans un choc où l’absence de Bouaddi pourrait bien influencer le rapport de forces au milieu.

Une concurrence redoutable pour l’OM concernant Branimir Mlačić

Selon le média croate Germanijak, l’Olympique de Marseille se serait positionné sur un jeune talent qui fait beaucoup parler de lui en Europe : Branimir Mlačić. À seulement 18 ans, le défenseur central du Hajduk Split enchaîne les performances solides au cœur d’une saison particulièrement réussie pour son club formateur. Actuellement deuxième du championnat croate à un point du Dinamo Zagreb, le Hajduk voit l’un de ses plus grands espoirs attirer l’attention des plus grosses équipes européennes — une situation qui complique les ambitions marseillaises.

Toujours selon Germanijak, le jeune droitier figure désormais parmi les priorités du Real Madrid, qui surveille attentivement le marché des défenseurs centraux en vue des prochaines saisons. Le média croate évoque également l’intérêt marqué de l’Inter Milan, ce qui confirme la montée en puissance fulgurante du joueur depuis plusieurs mois. À seulement 18 ans, Mlačić s’est imposé comme un titulaire important du Hajduk Split et représente l’une des révélations du championnat croate.

Face à cette demande grandissante, la direction du club de Split aurait fixé un prix de départ d’au moins 6 millions d’euros pour entamer des discussions. Une somme significative pour un joueur aussi jeune, mais qui reflète son potentiel et les performances déjà remarquables qu’il affiche.

Pour l’OM, toujours en quête d’opportunités à fort potentiel sur le mercato, cette piste incarne parfaitement la stratégie du club : repérer des talents émergents avant qu’ils n’explosent sur la scène internationale. Toutefois, la concurrence de clubs comme le Real Madrid ou l’Inter Milan place la formation marseillaise face à un défi de taille dans cette course à la pépite.

Cette rumeur venue de Croatie souligne une nouvelle fois la volonté marseillaise d’anticiper et d’explorer des profils rares. Reste à savoir si les dirigeants olympiens ont les moyens — et le timing — pour rivaliser avec des géants européens déjà prêts à dégainer. Quoi qu’il en soit, la piste Mlačić confirme l’attention grandissante que suscite le jeune défenseur, dont l’évolution continuera d’être suivie de près dans les prochaines semaines.