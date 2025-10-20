Un match à rallonge pour le Sporting Portugal avant d’affronter l’OM !

Mercredi soir (21h), l’OM affrontera le Sporting Portugal pour un match crucial en Ligue Europa. Si les Marseillais ont peiné face au Havre samedi dernier avant de finir en force, leurs adversaires lisboètes ont vécu un week-end beaucoup plus éprouvant.

Le Sporting se qualifie difficilement en coupe du Portugal

En déplacement à Paços Ferreira pour les 32e de finale de la Coupe du Portugal, le champion en titre a dû s’employer pendant 120 minutes pour s’imposer 3-2 après prolongation face au premier relégable de deuxième division. Mené deux fois, le Sporting est revenu grâce à Pedro Gonçalves (22e) et Fotis Ioannidis (61e), avant qu’un but contre son camp à la 104e minute ne scelle la victoire des Lisboètes.

A lire aussi : Mercato OM : Benatia veut doubler le PSG et le Barça pour ce talent belge ?

Malgré quelques rotations et le repos accordé à des cadres comme le gardien Rui Silva, le défenseur Zeno Debast et l’ancien milieu offensif du Barça Trincao, la formation de Lisbonne a dû mobiliser toutes ses forces pour se qualifier. Cette soirée prolongée pourrait avoir un impact sur la fraîcheur physique des joueurs, une donnée à prendre en compte pour l’OM.



En championnat, le Sporting reste dauphin du FC Porto et reste sur une série encourageante : 4 matches sans défaite, avec un nul 1-1 contre Braga. Si cette équipe est en confiance, les Marseillais ont su gérer leur effort samedi contre le Havre, avec une fin de match maîtrisée et moins de fatigue accumulée.