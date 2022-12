Un milieu marocain, un autre mexicain, un DC colombien et un latéral brésilien… Nos bons plans mercato de la semaine pour l’OM !

En cette période de Coupe du Monde, c’est le retour des bons plans mercato. Retour sur les joueurs que nous vous avons proposé sur FCM cette semaine…

Attention, il s’agit de « Bons Plans Mercato » proposés par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas de pistes de l’OM pour le prochain mercato.

FOCUS SUR Sofyan Amrabat Club actuel Fiorentina Poste Milieu défensif Taille 1m85 Age 26 ans Valeur estimée par Transfermarkt 10 M€

Qui est-il ?

Sofyan Amrabat est un milieu de terrain défensif de 26 ans. Ce droitier joue dans le championnat italien et brille souvent avec sa sélection du Maroc.

Sofyan Amrabat a le profil Tudor compatible parce que c’est un gars qui va au duel

Notre confrère Hakim Zhouri (@Z_hakos) nous a proposé ce premier bon plan mercato. Journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, il nous donne des détails sur le joueur et pourquoi c’est une bonne idée pour l’OM

« Sofyan Amrabat 26 ans, milieu défensif de la Fiorentina, en Italie, formé à l’Ecole hollandaise du Feyenoord Rotterdam après avoir fait ses classes à Utrecht, puis un départ pour la Belgique au club Bruges, avant de poser ses valises en Italie à Hellas Vérone avant donc d’être transféré à la Fiorentina pour près de 20 millions d’euros. Malheureusement, à la Fiorentina, il connaît quelques difficultés à cause d’un entraîneur qui ne comptait pas trop sur lui. Mais cette saison, il semble revenir en odeur de sainteté. Mais le joueur souhaite partir l’été prochain… il est sous contrat jusqu’en 2024 donc il lui restera 1 an de contrat et si le club italien souhaite avoir une indemnité ça sera sûrement sa seul chance étant donné que le joueur ne souhaite pas prolonger. Bref, revenons sur ce qui nous intéresse… c’est un joueur au volume de jeu impressionnant, infatigable et surtout un métronome devant La Défense… il joue au poste que Kamara occupais l’an passé, un joueur dur sur l’homme très travailleur et qui récupère un nombre de ballon impressionnant et surtout qui aide énormément sa défense. Niveau caractère il est très discret et peu loquace, mais c’est un vrai homme de base sur qui compter, sur le terrain il ne fait pas dans la dentelle, il reçoit pas mal de carton jaune c’est son défaut mais paradoxalement peu de rouge… parce que ces fautes sont rarement méchantes mais elles sont souvent des fautes dite « intelligente ». Il a le profil Tudor compatible parce que c’est un gars qui va au duel qui va au pressing tant qu’il est sur le terrain. Évalué à 10M€ il saura compléter une zone de jeu avec un profil différent de ce qu’a l’OM dans son effectif…. » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (21/11/2022)

FOCUS SUR Luis Chávez Club actuel Pachuca Poste Milieu défensif Taille 1m78 Age 26 ans Valeur estimée par Transfermarkt 6.5 M€

Qui est-il ?

Luis Chávez est un milieu de terrain défensif de 26 ans. Ce gaucher joue dans le championnat mexicain à Pachuca.

Luis Chávez, considéré comme le meilleur milieu du dernier tournoi

Notre confrère Diego Calmard (@diegoclalmard), auteur de la biographie sur Gignac : El Bómboro, nous a proposé ce bon plan mercato :

« Je vous propose Luis Chávez, c’est un joueur de 26 ans qui joue à Pachuca. Ce milieu relayeur a une grosse cote au Mexique, il est d’ailleurs international. Il est considéré comme le meilleur milieu du dernier tournoi. Il est titulaire au Qatar. Chavez dispose d’une belle qualité de passe, mais aussi d’une bonne lecture de jeu. Un élément qui met du rythme dans les rencontres… » Diego Calmard – source : FCMarseille (29/11/2022)

Luis Chavez hits the woodwork! Xolos close to scoring the first of the game. #LigaMXeng pic.twitter.com/K2WaGwj60Y — Cesar Hernandez (@cesarhfutbol) July 22, 2018

FOCUS sur Willer Ditta

Club actuel : Newell’s Old Boys

Poste : Défenseur central

Taille : 1m80

Age : 24 ans

Valeur estimée : 4M€

Qui est-il ?

Willer Dita est un défenseur central colombien de 24 ans. Il évolue en Primera Division avec les Newell’s Old Boys, en Argentine.

C’est notre confrère Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud), qui travaille pour Lucarne Opposée depuis la Colombie, qui nous a proposé ce 5e bon plan mercato. Il nous en dit plus sur le profil du joueur.

« Willer Ditta c’est un colombien qui a vraiment explosé cette année en défense centrale. Il est assez jeune, il a moins de 25 ans. Il était prêté par l’Atletico Junior à Newell’s avec une option d’achat, il a été formé à Baranquilla parce que les deux clubs sont partenaires. Newell’s a levé l’option d’achat qui était à 700 000 euros donc c’est pas le club le plus riche d’Argentine donc si il y a une offre qui arrive à 4, 5 ou 6 millions d’euros, ils peuvent le vendre. C’est un droitier qui a joué axial gauche mais qui peut aussi jouer axial droit.On est sur un profil très fin techniquement, il peut marquer des buts : je l’ai déjà vu remonter le ballon et il fait un petit piquet c’était assez exceptionnel mais on est plus sur un profil un petit peu hybride entre Balerdi et Gigot. Il est très dur très solide, très bon de la tête : dans le jeu aérien il a marqué deux ou trois buts cette saison en Argentine. C’est vraiment un bon défenseur qui a explosé, on pensait vraiment qu’il allait arriver en sélection pour la Coupe du Monde. C’était une petite surprise de pas le voir. Mais c’est un défenseur qui pourrait être une doublure de Mbemba, pour le faire souffler ou si il y a une suspension. Ça pourrait le faire, en tout cas il n’est pas supérieur à Mbemba qui est pour moi le meilleur marseillais sur les 15 premières journées mais il pourrait arriver en doublure et si Mbemba a un pépin ou une suspension sur la deuxième partie de saison il peut être là et il ferait l’affaire. Il était dans le viseur de Boca Junior, on verra si ça se fera. Il est un peu dur sur l’homme et il prend beaucoup de cartons : il a pris une dizaine de cartons jaunes, quasiment un carton tous les deux matchs en championnat. C’est un joueur qui pourrait vraiment progresser dans la défense marseillaise en doublure de Mbemba. Ce serait une belle pioche à mon avis. » Pierre Gerbeaud – source : FCMarseille (30/11/2022)

FOCUS SUR Ayrton Lucas

Club actuel Flamengo Poste Latéral gauche Taille 1m80 Age 25 ans Valeur estimée par Transfermarkt 6 M€

Qui est-il ?

Ayrton Lucas est un latéral gauche brésilien de 25 ans. Ce gaucher évolue au Flamengo au Brésil…

Ayrton Lucas, un départ cet hiver le montant demandé est de 8 à 9M€

Notre confrère Dominique Baillif (@BaillifD) nous a proposé ce bon plan mercato en défense. Journaliste pour RTL foot et spécialiste du foot brésilien, il nous donne des détails sur le joueur et pourquoi c’est une bonne idée pour l’OM :

« Ayrton Lucas était encore à Fluminense il y a encore deux saisons, il avait été transféré l’année dernière du côté du Spartak Moscou, on en parlé beaucoup aussi du côté de Nice. Il avait coûté 7M€n mais suite aux événements en Ukraine, il a été prêté au Flamengo jusqu’en décembre. Il était en concurrence avec Felipe Luis, ce n’était pas évident au départ mais il a profité de temps de jeu grâce aux nombreuses compétitions disputées par le club mais aussi de la blessure de son concurrent. Il a su montrer que c’était un joueur de qualité à ce poste de latéral gauche. Il a prouvé qu’il pouvait être un titulaire dans un club comme Flamengo. Il a cette capacité à se projeter vers l’avant, il fait les efforts offensifs et défensifs. Il multiplie les courses, il a le coffre nécessaire pour ce poste de piston comme l’aime Igor Tudor à l’OM. Derrière Tavares il n’y a personne, donc il a une place à se faire. Par contre, son prêt se termine et même si Flamengo veut le garder, le Spartak a déjà fait savoir qu’il ne voulait pas d’un nouveau prêt, du coup pour un départ cet hiver le montant demandé est de 8 à 9M€. Un montant trop élevé pour Flamengo. Ayrton a montré que c’est un joueur sûr sur lequel tu peux t’appuyer, avec de belles qualités techniques… » Dominique Baillif – source : FCMarseille (02/12/2022)

