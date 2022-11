L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille André Ayew participe actuellement à la coupe du monde avec le Ghana. Interrogé par le quotidien La Provence, le milieu de terrain formé à l’OM n’a pas manqué l’occasion de rappeler son amour pour le club marseillais.

Ce lundi soir, le Ghana des frères Ayew s’est imposé face à la Corée du Sud (3-2). et s’est ainsi relancé dans la course à la qualification en huitièmes de finale du Mondial. la Le quotidien la Provence publie ce matin une interview d’André Ayew. Ce dernier évoque la Coupe du monde mais aussi son son attachement à l’OM : « Marseille me manque beaucoup, c’est ma maison, j’y rentre de temps en temps. L’OM me manque aussi. Je suis tous les résultats, je sais tout ce qu’il s’y passe », a ainsi déclaré l’ancien olympien de 32 ans.

André Ayew a quitté l’OM en 2015 pour rejoindre Swansea puis West Ham. L’international Ghanéen a ensuite évolué une saison du côté de Fenerbahçe avant de poser ses valises en 2021 Al-Sadd SC au Qatar. Faut-il y voir un appel du pied au club marseillais pour le rapatrier en fin de carrière ?

