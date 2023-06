Un nom à rayer, Gallardo ça se confirme et une offre pour un milieu ! Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Un nom à rayer, Gallardo ça se confirme et une offre pour un milieu !

Mercato OM : Un nouveau nom à rayer de la liste pour succéder à Tudor !

Annoncé comme une cible potentielle pour le poste d’entraîneur de l’OM, Marcelino devrait finalement se diriger vers Almeria.

Malgré l’intérêt de l’Olympique de Marseille, Marcelino ne devrait pas rejoindre la cité phocéenne. L’entraîneur espagnol qui avait déjà collaboré avec Pablo Longoria à Valence, faisait partie de la short-list de l‘OM pour succéder à Igor Tudor. Mais selon le Mundo Deportivo, le technicien de 57 ans serait le favori pour reprendre le poste d’entraîneur d’Almeria.

🔴⚪️ Marcelino García Toral se ha convertido en el favorito para ocupar el banquillo del Almeríahttps://t.co/nIy9lqlSnQ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 6, 2023

Le club espagnol s’est maintenu en première division lors de la dernière journée et comptera dans ses rangs un ancien marseillais la saison prochaine, en la personne de Luis Suarez. Le maintien du club en Liga a déclenché la levée de son OA obligatoire de 8 millions d’euros.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Une première vente actée !

Le profil de coach souhaité par Longoria

Pablo Longoria l’a rappelé en conférence de presse, il veut de la continuité pour l’OM et proposer un jeu offensif attrayant pour les supporters : « C’est important de bien établir les profils du coach pour pouvoir ouvrir un cycle avec le plus de réussite possible dans ce club. [… ] Il y a différents styles de jeu qui ne collent pas avec Marseille. Il faut un style clair, on doit faire du vélodrome une force et pas une faiblesse. Et pour faire du Vélodrome une force et pas une faiblesse, on doit jouer d’une façon qui plaît à notre public. C’est un public passionné ! Tu as besoin d’avoir un jeu offensif avec une transition offensive qui met de la vitesse. On peut dire comme concept général plutôt Rock and Roll, un peu de piment dans la façon de jouer en niveau offensif et de se déplacer dans la moitié de terrain adverse ».

Mercato OM : Longoria aurait formulé une offre pour un milieu de terrain !

L’Olympique de Marseille doit se renforcer cet été. Malgré la non présence d’accord avec un coach, Pablo Longoria aurait déjà formulé une première offre pour un joueur !

Cet été, l’Olympique de Marseille doit d’abord officialiser l’arrivée d’un entraîneur avant de débuter son mercato. Pourtant, le journaliste italien Di Marzio explique ce mardi que la Lazio de Rome a bien reçu une offre pour le milieu de terrain Luis Alberto. L’Espagnol est pisté par les Marseillais depuis plusieurs semaines.

Cependant, le coach italien Maurizio Sarri souhaite conserver son joueur. Des discussions seraient même en cours pour une prolongation de contrat. A voir si l’offre de l’Olympique de Marseille le tente et pourrait le faire douter de son avenir en Serie A !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Fabrizio Romano confirme une offre d’Arabie Saoudite pour Sanchez !

Les agents de Luis #Alberto ont amené à la Lazio une offre d’un autre club, provenant probablement de l’#OM. Mais Maurizio Sarri veut le garder, des négociations sont en cours pour le prolonger. Via @DiMarzio — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 6, 2023

Une rotation de 40 à 50% de l’effectif, c’est ma vision — Longoria

#Longoria : « Sur les noms de joueurs, c’est prématuré. Nous n’avons pas encore notre entraîneur avec qui on partage la vision et la formation. Nous avons des prêts, des joueurs qui finissent leur contrat mais je considère qu’une rotation de 40% de l’effectif, c’est ma vision »… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

En conférence de presse ce lundi pour faire le bilan de la saison, Pablo Longoria avait affirmé qu’il souhaitait une grosse rotation de l’effectif, comme chaque saison. Le président marseillais se voit encore changer une grosse partie de ses joueurs. « Une rotation de 40 à 50% de l’effectif, c’est ma vision, spécialement pour un club comme Marseille. Moi, je crois en ça dans la construction d’un effectif. C’est une tendance nécessaire dans le foot actuel. L’entraîneur a besoin d’un nouveau visage pour transmettre son énergie. Il est nécessaire d’avoir une grosse rotation de l’effectif. Je crois qu’il est nécessaire d’avoir ce renouvellement pour transmettre mieux son message. C’est une tendance nécessaire pour le football moderne »

Mercato OM : Gallardo, ça se confirme !

Le contact est établi entre Marcelo Gallardo et Pablo Longoria ! Annoncé par certains médias comme le favori à la succession de Tudor, l’ancien coach de River Plate semble se rapprocher de plus en plus de l’OM…

Alors que les rumeurs ne faisaient état que d’un intérêt mutuel, les discussions auraient commencé entre Marcelo Gallardo et l‘OM. Selon Le Parisien, « les contacts sont réels » entre Pablo Longoria et l’ancien coach de River Plate.

D’autres pistes tout de même étudiées

Longoria ne veut cependant pas se retrouver piégé et explore de nombreuses pistes. L’une d’entre elle mènerait notamment au coach Lillois, Paulo Fonseca dont l’avenir est pour le moment incertain chez les Dogues.

L’information la plus chaude sur le dossier nous vient du journaliste Marwan Belkacem, qui annonce que l’OM serait très intéressé par le profil du Portugais.

ℹ️ OM-Paulo Fonseca ➡️ L’Olympique de Marseille souhaite être fixé cette semaine dans l’éventualité de faire signer le technicien portugais ➡️ Ils sont prêts à négocier avec le LOSC pour racheter la durée restante de son contrat Figure très haut dans les cibles olympiennes. pic.twitter.com/FniWCSpgFf — MB (@MarwanBelkacem) June 6, 2023

D’autres noms sont également évoqués pour le poste, comme celui d’Andoni Iraola, même si cette piste a pris du plomb dans l’aile.

Pablo Longoria surveillerait également avec intérêt la situation du l’entraîneur de la Fiorentina, Vincenzo Italiano. L’OM fait cependant face à une concurrence féroce car le Napoli aimerait aussi s’attacher le service du coach de 45 ans.