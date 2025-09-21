Un nouveau coup dur pour le PSG avant le Classique contre l’OM !

Le Paris Saint-Germain devra se passer d’un nouvel élément offensif pour le Classique face à l’OM ce dimanche soir (20h45) au Stade Vélodrome. Bradley Barcola, auteur d’un doublé le week-end dernier face à Lens, est forfait pour ce déplacement à Marseille en clôture de la 5e journée de Ligue 1.

L’ailier français a ressenti une gêne musculaire lors de l’entraînement de ce samedi, ce qui a conduit le staff médical parisien à écarter tout risque avant ce rendez-vous capital. Le joueur de 22 ans, en pleine forme ces dernières semaines, ne figure donc pas dans le groupe communiqué par le club de la capitale.

Barcola, un forfait de poids pour Luis Enrique

Ce forfait met fin à une impressionnante série : Barcola n’avait plus manqué une rencontre de championnat depuis mai 2024, lors d’un déplacement à Metz (victoire 0-2). Son absence constitue un vrai coup dur pour Luis Enrique, qui doit déjà composer avec plusieurs blessés majeurs.

En effet, le PSG est privé depuis début septembre d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, tous deux touchés lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Mercredi, face à l’Atalanta en Ligue des champions (4-0), c’est Joao Neves qui a rejoint l’infirmerie, victime d’une lésion aux ischio-jambiers.



Avec Barcola désormais indisponible, le secteur offensif parisien se retrouve considérablement amoindri avant d’affronter l’Olympique de Marseille, invaincu à domicile depuis le début de la saison.

Pour l’OM de Roberto De Zerbi, cette cascade de forfaits dans le camp adverse constitue une opportunité. Mais le Classique reste un match à part, où la dynamique et la hiérarchie peuvent être bousculées en un instant.

