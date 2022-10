Un prêté de retour dès janvier? Les annonces de Longoria pour cet hiver, la réponse pour Cristiano Ronaldo… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Les infos et rumeurs mercato de la semaine, c’est tous les week-end sur FCM ! Au programme ce samedi : Un prêté de retour dès janvier? Les annonces de Longoria pour cet hiver, la réponse pour Cristiano Ronaldo…

Mercato OM : La réponse cinglante de Longoria concernant la rumeur Cristiano Ronaldo !

Le président de l’OM, Pablo Longoria est l’invité de RMC ce jeudi soir. Invité de Rothen s’enflamme à 18h, il a été interrogé sur la rumeur Cristiano Ronaldo, une nouvelle fois et ce dernier a expliqué que l’OM n’avait pas les moyens et que le profil ne correspondait pas à son profil…

CR7 ? On est plus pour les joueurs collectifs ! — Longoria

« Cristiano Ronaldo ? On rentre toujours dans des conversations… Le foot c’est très clair, tu fais avec les moyens que tu as à disposition, avec un équilibre économique. Tu dois tout faire pour avoir les meilleurs résultats, chercher comment améliorer l’équipe mais avec une stabilité financière. C’est important en 2022. Il faut une situation économique pérenne. Je dis qu’on est loin de ça. On est plus pour les joueurs collectifs. » Pablo Longoria – source : RMC (20/10/2022)

🚨 Le président de l’@OM_Officiel 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 sera l’invité de Rothen s’enflamme ce jeudi 20 octobre ! 🎙 Rendez-vous demain dès 18h sur RMC ► https://t.co/6XB3hpFq7M pic.twitter.com/c3mZ6gHmzS — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 19, 2022

Mercato OM : Un joueur prêté renvoyé à Marseille dès janvier ?

Les joueurs prêtés par l’OM cette saison sont au nombre de 8 et on ne peut pas dire que cela soit une franche réussite. Milik semble caler à la Juventus, Amavi ne joue pas en Liga, tout comme Luis Henrique à Botafogo. C’est aussi le cas de Konrad de la Fuente qui pourrait même être renvoyé à Marseille dès le mois de janvier.

Blessé lors de la seconde partie de saison, Konrad de la Fuente n’a jamais réussi à confirmé ses premiers matches avec l’OM de Sampaoli. Plus vraiment intéressant dans le dispositif prôné par Igor Tudor, l’international américain a donc été prêté pour une saison à l’Olympiakos. Les débuts sont compliqués pour lui, d’autant que le club grec a beaucoup recruté en fin de mercato.

Une seule Konrad avec l’Olympiakos

De plus, l’arrivée de l’ancien coach olympien Michel ne l’a pas aidé. Non inscrit dans la liste de l’Europa League, il n’a été titularisé que deux fois en Super League. Le joueur n’entre pas dans les plans de son entraineur, il n’a plus joué depuis le 11 septembre ! Il a joué 3 matches / 0 but / 151 minutes en Super League 1. Selon Tutto Mercato Web, Konrad pourrait revenir en France dès le mois de janvier à l’ouverture du mercato hivernal…

🔄 N’étant pas dans les plans de l’Olympiakos 🇬🇷 , Konrad de la Fuente 🇺🇸 pourrait être de retour à l’OM dès cet hiver 🗞️ @TuttoMercatoWeb #MercatOM | #TeamOM pic.twitter.com/ExUFO1JjWq — BeOM (@Be_Marseille) October 21, 2022

Konrad De La Fuente a été prêté pour une saison (apparemment sans option d’achat) à l’Olympiakos. L’ailier américain s’etait exprimé sur les réseaux de son club…

« Je suis très heureux d’être ici et très excité de débuter sous ses nouvelles couleurs. Je suis impatient de pouvoir jouer mon premier match ici. Je connaissais déjà l’Olympiakos et je savais également qu’il y avait de supers fans ici. Ils font sentir aux joueurs qu’ils veulent qu’ils viennent ici. Je préfère jouer ailier gauche, je suis plutôt rapide avec de la technique et bon en dribbles. (…) J’espère que l’on va faire quelque chose de bien cette saison et rapporter des trophées pour rendre tout le monde heureux ! » Konrad De La Fuente – Source Olympiakos (13/08/2022)

OM : Longoria contredit Friio concernant le mercato hivernal !

Le président de l’OM, Pablo Longoria est l’invité de RMC ce jeudi soir. Invité de Rothen s’enflamme à 18h, il a été interrogé sur la possibilité de recruter cet hiver, ce dernier ne ferme pas la porte à du mouvement en janvier.

Le mercato hivernal ? toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique — Longoria

« Renforcer l’équipe en janvier ? Nous sommes toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique. On doit analyser le mercato pour savoir si on peut améliorer l’équipe. On est toujours ambitieux, on veut toujours améliorer cette équipe, peut-être avec la qualif en C1 et la vente de joueurs qui jouent peu… Il y a des possibilités économiques. Il faut toujours prendre des risques. » Pablo Longoria – source : RMC (20/10/2022)

Un discours qui ne colle pas avec une déclaration récente de David Friio qui expliquait que l’OM n’envisageait pas d’opérer à une correction en janvier prochain lors du prochain mercato hivernal. Le directeur technique du club olympien l’avait expliquait au micro de RMC Sport il y a deux semaines le soir de la réception du Sporting Lisbonne au Vélodrome.

Pas de recrue cet hiver ?

« Est-ce qu’il va falloir renforcer cet effectif en termes de qualité cet hiver ? Honnêtement non, je pense que le travail a été fait cet été et bien fait. Le groupe s’est gelé très rapidement avec un nouvel entraîneur également. On l’a vu en Ligue 1 ça suffit. L’ambiance est fantastique, ce sont des joueurs qui vivent bien ensemble. Il y a un socle de l’année dernière qui fonctionnait bien, il y a des joueurs qui sont arrivées et amènent de l’expérience, de la maturité. Alexis Sanchez, Eric Bailly, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, ce sont des joueurs qui sont étudiés pour leur capacité à s’intégrer dans un groupe ». David Friio – source : RMC Sport (04/10/2022)