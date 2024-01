Un retour confirmé, nouvelle info sur Ounahi et une piste au milieu réactivée… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Un retour confirmé, nouvelle info sur Ounahi et une piste au milieu réactivée…

Mercato : L’OM réactive une piste au milieu? Lyon encore sur le coup…

Annoncé un temps du côté de l’OM, Mady Camara est toujours à l’Olympiakos. Le milieu de terrain ferait partie des pistes marseillaises d’après Sébastien Denis de Foot Mercato. Lyon envisage également de le récupérer.

L’OM serait à la recherche d’un milieu de terrain. Récemment, le club marseillais a été lié à Lucien Agoumé. En plus du milieu de l’Inter, l’OM aurait coché le nom de Mady Camara de l’Olympiakos. Le Guinéen de 26 ans est en fin de contrat en juin prochain et pourrait être cédé à bas prix.

Une belle opportunité de marché qui attire les clubs de Ligue 1. En plus de l’OM, Lyon apprécierait son profil d’après Foot Mercato. Pour rappel, son nom avait été cité avec insistance il y a quelques mois à l’OM. Il était finalement resté dans le club grec.

Djellit se pose une question sur le recrutement de l’OM et de Lyon !

Depuis plusieurs jours, les rumeurs débutent autour du mercato de l’Olympique de Marseille ainsi que celui de Lyon. Etrangement, les noms se ressemblent et sont souvent liés… De quoi poser une question à Nabil Djellit qui se demande s’il n’y aurait pas une relation avec le fait qu’une partie de la cellule de recrutement de l’OM soit parti à Lyon !

« Dès qu’on lit qu’un joueur intéresse l’OM. Il est automatiquement associé à l’OL. Et réciproquement. A croire que la cellule de recrutement a déménagé entre temps entre les deux clubs… », a posté le journaliste pour L’Equipe sur son compte X, anciennement Twitter.

Mercato OM : C’est confirmé pour Ounahi

Après des rumeurs de départs ces derniers jours, Azzedine Ounahi ne devrait finalement pas quitter l’Olympique de Marseille d’après les informations d’Hakim Zhouri, journaliste pour les Lions de l’Atlas.

Le mercato hivernal va s’activer dans le sens des arrivées comme des départs. Depuis son ouverture, des rumeurs envoient plusieurs éléments hors de l’OM comme Azzedine Ounahi pisté en Arabie Saoudite, Vitinha ou encore Luis Henrique qui vient tout juste de faire son retour.

Concernant le milieu marocain, il ne serait pas du tout tenté par un départ cet hiver ! En effet, comme l’explique Hakim Zhouri, journaliste pour les Lionsde l’Atlas, Azzedine Ounahi ne souhaiterait pas quitter l’Olympique de Marseille et rejoindre un nouveau club lors de ce mercato. Il souhaiterait continuer son aventure à l’OM après la CAN.

Je le sens que je n’étais pas bien, que je n’étais pas le ‘vrai Ounahi’. Je n’étais pas à 100%

En ce début de saison, Azzedine Ounahi a vécu des moments compliqués dans sa vie personnelle mais aussi sur le terrain. L’international marocain s’apprête à jouer la CAN avec son pays et s’est exprimé à ce sujet au micro de RMC Sport. Le milieu de terrain est conscient de sa baisse de niveau et reprend peu à peu confiance.

« La série de matchs disputés avant la trêve avec l’OM nous sert-elle de semi-préparation pour la Coupe d’Afrique des nations? Oui, c’est pour regagner encore de la confiance, car quand tu passes par des moments très difficiles dans la vie… On est des joueurs mais avant tout des humains, ça joue dans la tête, je perdais un peu confiance. Maintenant, je retrouve un peu le sourire et je progresse. Je travaille dur en dehors du terrain. J’ai aussi pris un préparateur physique qui me fait travailler après les séances. La série de matchs joués avec l’OM va me servir pour la CAN et me permettre d’être vraiment prêt à 100%. Je suis quelqu’un de très dur avec moi-même. Quand je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. J’ai quelqu’un avec qui je travaille lors des avant-matchs et après-matchs. Dès qu’il voit que mes performances baissent un peu, il me parle direct. Je le sens que je n’étais pas bien, que je n’étais pas le ‘vrai Ounahi’. Je n’étais pas à 100%, je n’étais pas moi-même. Certes, il y avait des choses qui étaient très difficiles à encaisser. Mais c’est la vie. Parfois, il faut accepter et passer à autre chose, c’est ce que j’ai fait. Maintenant, je travaille, je suis plus concentré qu’avant, ce qui fait que je retrouve un peu le rythme et le Ounahi de la Coupe du monde », a expliqué Ounahi au micro de RMC. Espérons qu’il revienne à son meilleur niveau car l’OM en aura besoin à son retour.

OM : Les premières images du retour de Luis Henrique à l’entraînement !

L’Olympique de Marseille a publié ce mercredi une vidéo de l’entraînement du soir avant le premier match de l’année face à Thionville en Coupe de France. Luis Henrique est bien présent !

Comme confirmé par Thierry Mode alias Titi c’est toi le boss, Luis Henrique est bien de retour à Marseille ! Ce mercredi, on a pu l’apercevoir dans une vidéo de l’entraînement postée sur les réseaux sociaux de l’OM pour annoncer la préparation du match face à Thionville qui aura lieu ce dimanche en Coupe de France.

Sa présence a eu l’air de faire plaisir à quelques supporters qui espèrent le voir jouer quelques minutes à Marseille cette année ! A voir ce que la direction compte faire avec son cas après son retour de Botafogo.

Trois clubs brésiliens pistent Luis Henrique

L’ailier de 22 ans ne s’est pas imposé au Brésil avec seulement 6 buts inscrits en 59 matchs. Selon La Provence, la direction olympienne ne ferme aucune porte : le prêter, le vendre ou encore le conserver en raison de la CAN où le club phocéen risque de perdre plusieurs éléments offensifs (Harit, Sarr, Ndiaye)

D’après L’Équipe, Pablo Longoria ne devrait toutefois pas retenir son joueur si un club débarque avec une proposition comprise entre 6 et 7 millions d’euros. Le quotidien sportif affirme également que l’Atlético Mineiro, Cruzeiro et le Red Bull Bragantino seraient intéressés par le profil d’Henrique.

En attendant, le natif de João Pessoa reste dans le flou. « On ignore ce que Luis souhaite faire, a confié son agent dans L’Equipe. On ignore aussi si l’OM souhaite vraiment son retour, malgré encore un an et demi de contrat. C’est difficile de savoir ce qu’il va se passer. Pour l’instant ce n’est pas clair », a-t-il ajouté. À noter que le Brésilien est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025.