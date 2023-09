Un seul absent dans la liste de l’OM ! OM: Longoria élu membre de l’ECA… la déclaration du président ! Mercato OM: Amavi ne veut pas « rentrer dans les détails ». Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Europa League: Un seul absent dans la liste de l’OM ! OM: Longoria élu membre de l’ECA… la déclaration du président ! Mercato OM: Amavi ne veut pas « rentrer dans les détails ».

Europa League: Un seul absent dans la liste de l’OM !

L’Olympique de Marseille a hérité d’un groupe relevé en Ligue Europa avec l’Ajax, Brighton et l’AEK Athènes. Comme l’indique RMC Sport, la liste des joueurs olympiens a été dévoilée pour la compétition:

Il ne manque qu’un seul élément, Pape Gueye suspendu pendant 4 mois par la FIFA.

Gardiens: Ruben Blanco, Pau Lopez

Défenseurs: Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Renan Lodi, Chancel Mbemba, Bamo Meïté, Michael Murillo, Emran Soglo

Milieux: Amine Harit, Geoffrey Kondogbia, Azzedine Ounahi, Valentin Rongier, Jordan Veretout

Attaquants: Pierre-Emerick Aubameyang, Joaquin Correa, François-Régis Mughe, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Vitor Vitinha

Pape Gueye, suspendu jusqu’en décembre, est le seul absent de marque parmi les 21 joueurs inscrits sur la liste de l’OM pour l’Europa League.

🚨 On connaît le calendrier des marches de poules d’Europa League pour l’#OM ✈️ Ajax – OM (21 septembre)

🏠 OM – Brighton (5 octobre)

🏠 OM – AEK Athènes (26 octobre)

✈️ AEK Athènes – OM (9 novembre)

🏠 OM – Ajax (30 novembre)

✈️ Brighton – OM (14 décembre) pic.twitter.com/BWniTYvChG — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 2, 2023

🚨🇪🇺 Voici la liste des 21 joueurs inscrits pour l’ #EuropaLeague #OM 🧤Gardiens: Ruben Blanco, Pau Lopez 💪Défenseurs: Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Renan Lodi, Chancel Mbemba, Bamo Meïté, Michael Murillo, Emran Soglo 🦿Milieux: Amine Harit, Geoffrey… pic.twitter.com/nR0jZ4M6TJ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 7, 2023

Après le tirage, Pablo Longoria a été invité à réagir au micro de Canal +. Le président de l’Olympique de Marseille ne cache pas qu’il s’agit d’un groupe de la mort, « très compétitif », qui se jouera dans « des petits détails ».

« C’est un tirage très relevé pour l’OM. Un groupe très compétitif. Je crois que ça va être un groupe qui va se définir dans les petits détails, affirme le président de l’OM au micro de Canal +. Beaucoup de grands clubs européens avec un niveau spécialement compétitif dans lequel les petits détails seront très importants. C’est important de bien comprendre le groupe parce qu’on connaît la tradition du football qu’il y a à l’Ajax Amsterdam. Ils ont aussi cette tradition dans les compétitions européennes. Brighton qui est une révélation en Premier League et l’AEK Athènes qui est champion de Grèce, une équipe qui joue avec beaucoup d’intensité. On va vivre de beaux matchs européens, un groupe très compétitif, on va chercher à passer ce groupe et chercher à passer, comme je le dis, dans les petits détails. C’est important d’être compétitif de match en match. Ce sera un groupe serré, toutes les équipes pourront prendre des points à tout le monde. C’est important de rester bien concentrer. »

OM: Longoria élu membre de l’ECA… la déclaration du président !

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a été élu ce jeudi membre du Conseil d’Administration de l’European Club Association (ECA) pour la période 2023-2027.

Le dirigeant marseillais va ainsi disposer d’un rôle stratégique, dans le premier cercle du président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi, qui dirige également l’ECA, pour participer aux discussions avec les plus grandes formations européennes et l’UEFA. « Je suis très honoré de la confiance qu’accordent les clubs européens à ma personne et à notre club, l’Olympique de Marseille. L’évolution de l’ECA est remarquable depuis plusieurs années et il semblait pour moi essentiel d’y contribuer plus directement encore. C’est une grande responsabilité qui m’est confiée et je suis ravi de pouvoir travailler avec mes pairs et l’ensemble des clubs sur un grand nombre de sujets structurants pour le développement du football. Je suis également très heureux que l’Olympique de Marseille puisse représenter les clubs français et européens au sein de l’une des principales instances du football », a déclaré Pablo Longoria sur le site officiel de l’OM.

Notre président Pablo Longoria a été élu membre du Conseil d’Administration de l’European Club Association (ECA). — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 7, 2023



Selon RMC Sport, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais John Textor était initialement candidat pour ingérer le board de l’ECA, mais s’est finalement retiré de lui même avant le scrutin.

Mercato OM: Amavi ne veut pas « rentrer dans les détails »

N’entrant plus dans les plans de l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi a été prêté au Stade Brestois pour une saison durant le mercato estival. Un choix que le latéral marseillais assume clairement.

Ne faisant plus parti des plans de l‘OM, Jordan Amavi a été prêté à Brest pour une saison. Le latéral olympien va tenter de retrouver de la confiance et du temps de jeu en Bretagne. Il s’agit de son troisième prêt depuis son arrivée à Marseille après les deux premiers à l’OGC Nice et Getafe qui n’ont pas été concluant. Le joueur de 29 ans doit réussir à enchaîner les matchs, lui qui n’a eu ni la confiance de Sampaoli, Tudor ou encore Marcelino. Interrogé en conférence de presse, Amavi est revenu sur ce nouveau prêt. Il a avoué avoir rapidement accepté le projet brestois, un club « combattif » dont il a une bonne image qui a su « lui parler avec le cœur » et trouver « les bons mots » pour le recruter.

« Il faut du temps de jeu, du rythme, de la compétition, et c’est reparti ! »

« L’OM ? C’est compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails. Personnellement, c’est une autre histoire. Après, c’est toujours pareil: il faut du temps de jeu, du rythme, de la compétition, et c’est reparti ! C’est tout ce qui m’importe. Je pense qu’aujourd’hui, ce qu’il me manque, c’est la compétition, c’est tout », a indiqué Jordan Amavi devant les journalistes lors de sa première conférence de presse à Brest.