Ünder toujours incertain, Sampaoli veut tourner la page, Longoria fait 3 propositions à Kamara… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Ünder toujours incertain, Sampaoli veut tourner la page, Longoria fait 3 propositions à Kamara…

Galatasaray – OM : Sampaoli veut tourner la page après les incidents à Lyon

En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre face à Galatasaray, Jorge Sampaoli a affirmé vouloir tourner la page après les incidents qui se sont déroulés ce dimanche à Lyon.

Les Marseillais n’ont pas beaucoup de temps pour se remettre de leurs émotions après les incidents survenus ce dimanche à Lyon. En effet, Jorge Sampaoli et ses hommes sont déjà à Istanbul pour affronter Galatasaray.

Il faut tourner la page et se concentrer sur ce que l’on peut faire en Europe — Sampaoli

Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce mercredi pour évoquer cette rencontre face aux Turcs. Le coach argentin affirme qu’il souhaite tourner la page et se concentrer sur ce match d’Europa League qui va être crucial pour la qualification.

A LIRE AUSSI : OM : Le groupe avec un grand absent, une grande première et un retour très important !

« Les choses sont différentes d’une compétition à une autre. Il faut tourner la page et se concentrer sur ce que l’on peut faire en Europe. Nous allons jouer dans une ambiance qui me plaît beaucoup. Incandescent. On trouve toujours une manière de communiquer. Ça va être un match très excitant. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (24/11/21)

Sampaoli : « Les choses sont différentes d’une compétition à une autre. Il faut tourner la page et se concentrer sur ce que l’on peut faire en Europe. » #GALOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 24, 2021

Mercato : L’OM a transmis trois offres différentes à Boubacar Kamara?

Toujours joueur de l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, Boubacar Kamara n’a pas encore prolongé son contrat. Le minot se serait vu proposer trois solutions en septembre dernier.

L’Olympique de Marseille n’a pas trouvé d’accord avec Florian Thauvin en fin de saison dernière pour une prolongation de contrat. L’attaquant a finalement filé gratuitement vers les Tigres de Monterrey, au Mexique pour rejoindre André-Pierre Gignac.

Le club souhaiterait cependant que les choses se passent différemment pour Boubacar Kamara qui se retrouvera dans la même situation en juin prochain et pourra donc s’engager avec une nouvelle équipe dès le mois de janvier.

Kamara n’a pas encore pris sa décision

Pour éviter cela, les Marseillais tentent tant bien que mal de faire prolonger le minot. Selon les informations du journal L’Equipe, au début du mois de septembre, le milieu de terrain aurait reçu trois nouvelles propositions de prolongation différentes : à court, moyen ou long terme et donc des niveaux de salaires proportionnels.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Coup dur pour l’une des priorités de Sampaoli?

Boubacar Kamara n’a pas encore donné suite à ces propositions du clan marseillais. Il essayerait d’abord d’évaluer toutes les possibilités qui sont sur table afin de prendre la meilleure décision pour la suite de sa carrière.

Le journal L’Equipe affirme cependant que le minot n’a pas vraiment bien vécu le dernier mercato. En effet, il n’aurait pas apprécié le fait que l’Olympique de Marseille négocie avec deux clubs anglais tels que Newcastle ou Wolverhampton afin de le vendre alors que ces destinations ne l’intéressaient pas.

Ces derniers jours, les dirigeants de l’AC Milan auraient continué leur forcing pour le récupérer. Soucieux de remplacer Franck Kessié qui risque de partir libre en juin prochain, le jeune international français Espoirs fait partie de la short-list.

Longoria sur la prolongation de Kamara

En conférence de presse en juin dernier, Pablo Longoria s’était exprimé à ce sujet. Il avait en tout cas remis le club au coeur de ses préoccupations, affirmant que l’OM était au-dessus de tout et qu’aucun joueur ne devait oublier cette hierarchie de l’institution.

« C’est une question compliquée. Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)

Galatasaray – OM : Sampaoli fait durer le suspens pour Ünder…

Incertain mais dans le groupe, Cengiz Ünder a bien fait le déplacement vers la Turquie pour affronter Galatasaray. L’ancien joueur de l’AS Roma n’est pourtant toujours sûr de pouvoir jouer d’après Jorge Sampaoli.

Lors de la dernière trêve internationale, Cengiz Ünder s’est blessé avec l’équipe de Turquie. Indisponible durant quelques jours, il restait un espoir de le voir dans le groupe pour affronter Lyon ce dimanche mais ce dernier a été absent.

Jorge Sampaoli avait confirmé en conférence de presse qu’il n’était pas sûr de pouvoir compter sur lui pour la rencontre de Ligue 1 mais espérait qu’il puisse venir en Turquie avec l’équipe. C’est ce qu’il s’est passé ce mercredi !

Nous attendons jusqu’au dernier moment pour savoir si Under sera disponible ou non — Sampaoli

En effet, le coach argentin a publié son groupe plus tôt dans la matinée et Cengiz Ünder était bel et bien présent ! Malheureusement, Dimitri Payet et Valentin Rongier (suspendus) ne pourront pas participer à ce match.

A LIRE AUSSI : Galatasaray – OM : Sampaoli veut tourner la page après les incidents à Lyon

En direct de la Turquie où l’équipe se déplace pour affronter Galatasaray, Jorge Sampaoli était en conférence de presse. Questionné au sujet de l’état de santé de l’ailier droit, l’entraîneur a confirmé sa présence dans le groupe mais n’est pas certain de pouvoir l’utiliser !

« Nous attendons jusqu’au dernier moment pour savoir si Under sera disponible ou non. C’est pour cela que nous l’avons amené avec nous » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (24/11/21)

Sampaoli : « Nous attendons jusqu’au dernier moment pour savoir si Under sera disponible ou non. C’est pour cela que nous l’avons amené avec nous. » #GALOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 24, 2021

Le groupe de l’OM

L’OM se déplace à Istanbul demain soir à 21h pour le match de la 5e journée d’Europa League. Voici le groupe convoqué par Sampaoli.

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro, Balerdi

Milieux :

Kamara, Gerson, Gueye, Guendouzi, Pitou, Sciortino

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Harit, Milik, Ünder