Une attitude de choriste dénoncée par Gattuso, Pau Lopez s’explique et les scenarii qui qualifieraient Marseille… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Une attitude de choriste dénoncée par Gattuso, Pau Lopez s'explique et les scenarii qui qualifieraient Marseille…

OM: les différents scénarios qui qualifieraient les Olympiens face à l’Ajax

L’Olympique de Marseille recevra ce jeudi l’Ajax Amsterdam pour le compte de la 5e journée de Ligue Europa. Les Olympiens, premiers de leur groupe avec huit points, pourraient d’ores et déjà se qualifier pour la suite de la compétition.

À l’issue de la rencontre face à l’Ajax, l’OM pourrait se qualifier pour les 16e, voire les 8e de finale de la Ligue Europa. Voici les différents scénarios potentiels.

La victoire assurerait un avenir européen à l’OM

L’OM qualifié (pour les 16es de finale) si…

– il s’impose contre l’Ajax Amsterdam.

– il ne perd pas contre l’Ajax Amsterdam et que l’AEK Athènes ne gagne pas contre Brighton.

L’OM qualifié (pour les 8es de finale) si…

– il gagne contre l’Ajax Amsterdam et que Brighton s’incline face à l’AEK Athènes.

« C’est de la merde ! »

« La seconde mi-temps, je suis désolé mais c’est de la merde ! Ce n’est pas possible. Lorsqu’une équipe joue aussi bien au début, j’aurai bien aimé que mon équipe marque des buts. Sinon il faut que j’aille voir le président pour lui dire qu’il faut tout changer. Je ne comprends pas pourquoi on peut jouer une première mi-temps de cette façon là même si défensivement tout n’était pas parfait , on aurait dû être à 2-1 ou 3-1. Mais en seconde période on n’a rien fait ! Rien ! Je suis vraiment très fâché ce soir, c’était vraiment la pire mi-temps que j’ai vu depuis que je suis là, il n’y a rien a gardé, tout est à jeter. Je n’arrive pas à comprendre…Bien évidemment j’assume ma possibilité.. » avait déclaré Gennaro Gattuso au micro de Canal + au terme du match nul concédé par l’OM à Strasbourg.

OM : Les explications de Pau Lopez sur la mauvaise passe

En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre face à l’Ajax Amsterdam, Pau Lopez a répondu aux questions de la presse. D’après le portier espagnol, il y a bien un manque de qualité sur les dernières rencontres.

« C’est compliqué de donner des explications face à Strasbourg. On a vu deux équipes. En 2eme mi temps, on a rien joué. Il faut que l’on assume. Ce n’est pas admissible cette mi-temps. On doit regarder devant, on doit donner +. On sait que ce n’est pas assez ce que l’on a fait. On s’est amélioré depuis que Gattuso est arrivé mais on n’a pas gagné beaucoup de matchs, rappelle le portier en conférence de presse. Ce n’est pas le coach qui joue, c’est nous. On fait ce qu’il nous demande mais les petits détails, on doit les contrôler. C’est le moment le plus important de la saison, on peut changer la dynamique. On doit rester nous mêmes et faire de notre mieux. On a tout pour faire pour le mieux dans les prochains matchs. Le coach nous aide. C’est un tout, c’est une chose mentale. Il y a de très bons joueurs qui vont en sélection… On a une équipe très très forte mais on n’a pas trouvé les résultats que l’on attendait. on a de la qualité mais c’est vrai que ce n’est pas assez. Ici l’exigence est très haute. C’est dans ces moments-là que l’on doit montrer notre qualité. Jouer à l’OM quand tu gagnes, c’est facile. Il faut oublier ce qu’il y a autour et penser ce qu’il faut faire mieux pour l’équipe »

OM : « C’est une attitude de choriste ! »

En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre face à l’Ajax Amsterdam, Gennaro Gattuso a répondu aux questions de la presse. D’après le coach italien, il y a bien un manque de qualité sur les dernières rencontres.

« J’ai parlé avec Ounahi à la fin du match, je me suis excusé. Je lui ai demandé de comprendre la situation de tout le monde. L’équipe a besoin de lui. Parfois c’est compliqué. Pour moi, Ounahi, c’est un joueur différent, quand il est bien, c’est l’un des meilleurs du championnat. C’est pour ça que je suis très exigent avec lui. Dans un match comme ça, il faut donner un peu plus. C’est pour ça que je me suis énervé contre lui », avait expliqué Pau Lopez en conférence de presse.

« Avoir Gigot? C’est un guerrier. Il fait tout à 100%. Il fait tout très bien. On a senti Pau Lopez parler de « bon garçons » dans le club. Lopez n’aurait pas dû s’excuser auprès d’Ounahi, c’est une attitude de choriste. Gigot, Lopez, parlent et savent lire le jeu. Kondogbia, Veretout aussi. Leadership je n’aime pas ce mot. Les autres joueurs manquent d’expérience surtout. Gigot représente ça. Moi j’aime quand les joueurs se fâchent entre eux, ça ne me pose pas de problème », a répondu Gattuso à ce sujet.