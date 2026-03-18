Une cible pour le prochain mercato, des nouvelles de Ribéry, confirmation pour Højbjerg… Les 3 infos OM du 18 mars 2026

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 18 mars 2026 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato du club marseillais.

1 – Ex OM : Des nouvelles de Franck Ribéry !

Ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille, Franck Ribéry prépare activement sa reconversion. À 42 ans, l’ex-international français a confirmé son ambition de devenir entraîneur, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport en marge d’un match de Ligue des champions de l’UEFA entre le Bayern Munich et l’Atalanta Bergame.

L’ancien olympien Franck Ribéry prépare sa reconversion avec sérieux en suivant une formation d’entraîneur au Centre technique de Coverciano, en Italie.

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« Coverciano est l’endroit idéal, on s’y sent comme chez soi. Je suis heureux d’être là-bas, j’ai rencontré beaucoup de gens formidables avec qui partager mon parcours. »

Une préférence pour l’Italie

L’ancien ailier, qui a terminé sa carrière en Italie, ne cache pas son attachement à ce pays. Il espère d’ailleurs y débuter sur un banc.

« Je ne sais pas encore où, j’espère que ce sera en Italie, un pays que j’aime. »

Un avenir encore ouvert

Si l’Italie tient la corde, Ribéry reste ouvert à d’autres opportunités à l’étranger. Son objectif est clair : trouver un projet cohérent pour lancer sa carrière d’entraîneur.

Après avoir enchanté les supporters marseillais puis brillé au Bayern, Franck Ribéry s’apprête désormais à transmettre son expérience, avec la même passion qui a marqué sa carrière de joueur.

2 – Mercato OM : un jeune ailier de Bundesliga pour jouer la doublure de Paixao ?

D’après les informations du site allemand Fussballdaten, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Jean-Mattéo Bahoya en vue du prochain mercato. L’ailier gauche français de 20 ans, actuellement sous contrat avec l’Eintracht Francfort, ferait partie des profils suivis pour renforcer les couloirs offensifs.

Arrivé en Allemagne en janvier 2024, Jean-Mattéo Bahoya s’est progressivement intégré dans l’effectif allemand. Sur la saison en cours, il affiche un bilan de 4 buts et 3 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques modestes mais en adéquation avec un joueur encore en phase de développement.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, sa valeur marchande est estimée à environ 25 millions d’euros, un investissement conséquent mais cohérent avec une stratégie axée sur le potentiel.

Un secteur offensif à rééquilibrer

Ce possible intérêt de l’Olympique de Marseille s’inscrit dans un contexte de réflexion globale sur les ailes. Le retour annoncé de Ethan Nwaneri à Arsenal en fin de saison laisse un vide à combler dans la rotation offensive.

Par ailleurs, les performances de Hamed Junior Traoré n’ont pas totalement convaincu, tandis que Igor Paixão et Mason Greenwood restent les principales satisfactions offensives. La situation de ce dernier, très courtisé en Italie et en Espagne, pourrait également rebattre les cartes en cas de départ lors du mercato.

Dans ce contexte, le profil de Jean-Mattéo Bahoya correspond aux critères recherchés : un ailier jeune, capable d’apporter de la profondeur et d’incarner une solution de rotation crédible derrière Igor Paixão, tout en préparant l’avenir du club marseillais.

3 – Højbjerg mobilisé avec le Danemark après OM – Lille

Le capitaine de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg, a été appelé avec la sélection du Danemark pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une convocation qui intervient à la veille d’un choc crucial face au LOSC en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille va devoir composer avec la trêve internationale à venir, programmée juste après la rencontre face au LOSC dimanche. Un rendez-vous majeur dans la course au podium de Ligue 1, alors que les Marseillais restent engagés dans une lutte serrée pour les places européennes.

Dans ce contexte, Pierre-Emile Højbjerg, capitaine de l’OM, a été convoqué par la sélection du Danemark. Le milieu de terrain participera à la demi-finale des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, avec un affrontement prévu contre la Macédoine du Nord.

Landstræner Brian Riemer har udtaget 25 spillere til den afgørende playoff-samling, der indledes i Parken mod Nordmakedonien d. 26. marts 💪 pic.twitter.com/HEgatefbYb — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) March 17, 2026

Un enchaînement décisif pour l’OM

Avant de rejoindre sa sélection, Pierre-Emile Højbjerg aura un rôle clé à jouer avec l’Olympique de Marseille face au LOSC. Ce match représente un tournant dans la saison des Phocéens, directement concernés par la bataille pour le podium en Ligue 1.



La gestion de cette période sera déterminante pour le staff marseillais, entre enjeu sportif immédiat et enchaînement des échéances internationales. La performance de Højbjerg contre Lille pourrait peser lourd dans la dynamique du club avant la coupure internationale.

À l’issue de cette rencontre, l’OM verra plusieurs de ses internationaux rejoindre leurs sélections respectives, avec en ligne de mire des échéances importantes sur la scène mondiale.