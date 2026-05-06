Une forme de harcèlement  ? La mise au vert imposée aux joueurs pourrait exposer l’OM !

L’OM traverse une fin de saison irrespirable, et la crise ne se joue plus seulement sur le terrain. Après la gifle reçue à Nantes (3-0), les dirigeants marseillais ont décidé de maintenir les joueurs à la Commanderie “jusqu’à nouvel ordre”, avec nuits imposées au centre d’entraînement, programme communiqué au dernier moment et encadrement renforcé. Une mesure censée provoquer un électrochoc avant les deux derniers matches de la saison. Mais selon RMC Sport, cette décision pourrait surtout placer l’OM dans une zone juridiquement très dangereuse.

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Interrogé par RMC Sport, l’avocat en droit du travail Pierre Vignal estime que cette mise au vert prolongée pose un problème majeur au regard du Code du travail. “Sur le plan du raisonnement juridique, on est face à une restriction d’une liberté fondamentale, qui est la liberté d’aller et venir. Comme toute restriction de liberté fondamentale, le Code du travail prévoit qu’elle doit être justifiée et proportionnelle. La justification me semble complètement manquée. Dans tous les cas, la proportionnalité est difficile à trouver.” Pour l’avocat, la situation est claire : “Sur le plan des principes juridiques, il y a un vrai problème. Si on raisonne à partir de salariés ordinaires, c’est une dégradation assez considérable de leurs conditions de travail et ça pourrait tout à fait caractériser une forme de harcèlement. Si on prenait cet exemple dans une entreprise normale, ce serait complètement lunaire.”

Une forme de harcèlement

Pierre Vignal rappelle également que les footballeurs professionnels ne sont pas hors du cadre légal. “Les footballeurs professionnels sont des gens ordinaires qui ont des vies privées et familiales. Le fait de les empêcher de rentrer chez eux, c’est une restriction à l’exercice ordinaire de leur droit à la vie familiale et la vie privée.” Et il prévient : si un joueur décide de rentrer chez lui puis se retrouve sanctionné, “ça va devenir très compliqué pour le club”. Un avertissement très lourd au moment où l’OM, déjà 7e de Ligue 1 et proche d’une saison blanche, s’enfonce dans une crise désormais autant sportive que juridique.