Une offensive de la Juventus pour Tudor? Un gros coup de Longoria et Azmoun toujours suivi? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Une offensive de la Juventus pour Tudor? Un gros coup de Longoria et Azmoun toujours suivi?

Mercato OM : Des raisons de croire à une offensive de la Juventus pour Tudor?

Alors que Massimiano Allegri semblait faire partie intégrante du projet de la Juventus, un journaliste italien annonce qu’il pourrait être limogé. De quoi inquiéter l’OM pour Igor Tudor?

Ces dernières semaines, l’avenir d’Igor Tudor a été remis en question. D’abord par les supporters par les médias avec France Bleu qui évoquait après la défaite face au LOSC, une tendance à se séparer du croate croate. D’autres médias ont en revanche expliquaient qu’il ne s’agissait que de rumeurs et que l’OM voulait conserver Tudor.

La destination privilégiée par l’entraîneur serait bien entendu la Juventus, club avec lequel il a un attachement particulier. Les Turinois ont toujours Massimiliano Allegri sur leur banc mais pourraient le limoger. D’après les informations de Romeo Agresti, journaliste italien pour Goal, l’avenir du coach ne serait plus aussi assuré. De quoi relancer des rumeurs sur un départ de Tudor vers la Vieille Dame?

Perché, al di là delle dichiarazioni di rito, bisogna fare (molta) attenzione alla posizione di #Allegri 🫣 Malumori in rosa

🫠 Visioni contrastanti

📢 Entusiasmo da ritrovare

🆕 Nuovi stimoli-motivazioni 👉 https://t.co/5MXXlPDr47

📱@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) May 23, 2023

Tudor? Son envie de retourner en Italie existe

Ce lundi, Alexandre Jacquin, Chef du service des sports de La Provence était sur notre plateau pour évoquer l’avenir d’Igor Tudor. Le journaliste nous a notamment expliqué que l’OM veut le conserver mais que ce n’était pas forcément le cas du coach. Il pourrait se décider à aller rejoindre un club italien si l’un d’entre eux venait à taper à sa porte. « Les infos que j’ai c’est que l’OM veut conserver Tudor. Le côté OM, il n’y a pas de débat, ils ne veulent pas s’en séparer. Mais l’an dernier, l’OM voulait aussi conserver Sampaoli. C’est lui qui a voulu partir. Sauf que cette saison, Tudor n’est pas dans la même position que Sampaoli. Son envie de retourner en Italie existe, affirme Alexandre Jacquin pour Football Club de Marseille. A la Juventus, il est un peu chez lui. Encore faut-il que la Juventus veuille de lui. J’exagère un petit peu mais pour la Juve, Tudor c’est un peu comme Papin pour l’OM. Il fait partie de l’histoire du club, de la famille de la Juventus. Est-ce que lui il va vouloir continuer à Marseille? Est-ce qu’il va prendre le risque que ça se passe mal la saison prochaine à l’OM? Longoria ça ne lui fait pas peur de repartir de zéro cet été. C’est un peu sa marque de fabrique. Il l’a bien fait ces dernières saisons. Sur ça, je ne suis pas trop inquiet. C’est pas Jacques Henri Eyraud. »

Mercato OM : Longoria n’a pas lâché ce buteur qui a failli venir avant Vitinha?

Avant l’arrivée de Vitinha à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria avait activé plusieurs pistes dont une en Bundesliga. Le président marseillais n’a toujours pas lâché l’une d’entre elles.

D’après les informations de SportBild en Allemagne, l’Olympique de Marseille surveille toujours la situation de Sardar Azmoun. L’attaquant iranien était à deux doigts de signer à l’OM comme l’explique le média mais c’est finalement Vitinha qui a été choisi. Décevant depuis son arrivée, le Portugais pourrait voir de la concurrence débarquer à son poste dès cet été.

La promesse de Vitinha

Ce mardi, Vitinha a livré un entretien au média portugais Record à qui il explique qu’il sera meilleur la saison prochaine.« Ça n’a pas été facile, avoue Vitinha dans un entretien accordé à Record ce mardi. C’est différent de ce dont j’étais habitué mais je travaille bien et beaucoup. J’espère être à 200% dans un futur proche pour aider le club. Tout sera bien mieux la saison prochaine, promet l’attaquant portugais. »

Vitinha (OM) dans Record : « Ca n’a pas été facile. C’est différent de ce dont j’étais habitué mais je travaille bien et beaucoup. J’espère être à 200% dans un futur proche pour aider le club (…) Tout sera bien mieux la saison prochaine. » — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗼𝗮𝘀 (@nicolas_vilas) May 23, 2023

Quand tu débarques à Marseille à cet âge, c’est compliqué

Sur les ondes d’RMC, Christophe Dugarry estime que le Portugais a besoin de temps : Vitinha paraît être un joueur de bon niveau, de haut niveau, après, il est jeune. Il a 23 ans. Quand tu débarques à Marseille à cet âge-là, c’est compliqué. C’est un style de jeu très particulier. Il faut que le garçon s’adapte. Je comprends les doutes. Moi, je lie ça à un manque de confiance. On le sent devant le but, ça manque de sérénité, de froideur, il faut avoir le sang-froid et pour l’instant son pied tremble un petit peu. La Ligue 1, c’est un championnat particulier, ce n’est pas très spectaculaire, mais ô combien difficile malgré tout. Je pense qu’il lui faut encore du temps.

⚪🔵 Dugarry sur Vitinha : « Il est très jeune, il a 23 ans, quand tu débarques à Marseille comme ça, c’est compliqué. Mais il faut lui laisser du temps. J’ai confiance en l’entraîneur pour l’utiliser à bon escient. » #rmclive pic.twitter.com/jDw1JZo9os — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 3, 2023

Le champion du Monde 1998 explique que le rôle de Tudor sera déterminant à la réussite de Vitinha à l’OM : L’oeil de l’entraîneur dans le style de jeu qu’il veut mettre en place va être important et capital. J’ai confiance sur ce coach qui va le mettre à bon escient et ensuite, ce sera à lui de montrer. C’est vrai que pour l’instant il y a quelques situations de jeu qui nous alertent techniquement. C’est un combattant, mais même ça on ne l’a pas vu. Quand on voit les vidéos de ce qu’il faisait à Braga, on ne retrouve pas ce même joueur à l’OM. Il faut lui laisser du temps. Oui, c’est dur de percer à cause du montant du transfert, ça raisonne. Quand tu joues à Marseille, que tu y vis, les gens sont là tous les jours pour te rappeler tes statistiques, tes buts ratés, tes mauvaises passes, donc oui, il a une pression certaine et il va falloir qu’il soit solide« .

Mercato OM : Longoria en passe de réussir son premier coup ?

L’OM va finir, sauf énorme surprise, 3e de Ligue 1 et devra passer par deux tours de barrage pour se qualifier pour les phase de poule de la Ligue des Champions (sauf si la Roma termine dans les 4 premiers en Serie A et gagne l’Europa League). Pablo Longoria va devoir faire son mercato rapidement et aurait déjà réussi un premier coup important.

Cette saison, le joueur au dessus des autres a clairement été Alexis Sanchez. L’attaquant chilien va voir son contrat se terminer en juin et l’option d’une saison doit être discutée. Selon La Provence la 3e place de l’OM ne devrait pas être un frein à sa prolongation, c’est ce que les dirigeants assurent en interne. Les deux parties seraient dans la même optique de prolonger d’une saison mais pour cela un accord financier doit être trouvé. volonté commune de prolonger l’aventure existe, il faut encore régler la question financière. Son agent, Fernando Felicevich avait d’ailleurs déclaré il y a un mois au quotidien chilien El Mercurio. « Alexis poursuivra sa carrière en Europe et Marseille a la priorité. Le club français est très content de lui et s’attend à ce qu’il reste. »

Volonté de Sanchez et l’OM de lever l’option d’une année de plus !

Interrogé par RMC, Leonardo Balerdi s’est exprimé sur l’avenir de son coéquipier. Le défenseur argentin aurait glissé quelques mots à Alexis Sanchez afin qu’il reste à Marseille la saison prochaine ! « Dire à Sanchez qu’il devrait rester? Oui je lui ai dit, a avoué le défenseur argentin de l’OM à RMC. Mais lui il est très content ici à Marseille. Je ne sais pas ce qu’il fera cet été, mais il est bien, il est heureux, j’espère vraiment qu’on se qualifiera pour la Ligue des champions et ça le motivera encore plus à rester. »

J’aimerais renouveler, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités — Sanchez

« Le club me fait confiance et prend soin de moi, et quand quelqu’un prend soin de toi, il ne reste plus qu’à montrer. Je ferais une erreur si je me détendais . Avoir une continuité dans le football c’est le plus difficile. Avoir 18 ans dans l’élite, c’est difficile. Il y a des gens qui ne le savent pas. J’ai un contrat d’un an à Marseille. J’aimerais renouveler, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si c’était maintenant (le renouvellement), oui. Je suis heureux et content d’eux, j’aime les fans et ils prennent soin de moi », avait déclaré l’attaquant à TVN dans une interview.