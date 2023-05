Mercato OM : Des plus values à réaliser et 6 postes recherchés ?

L’OM va devoir réaliser un mercato important cet été, Pablo Longoria compte une nouvelle fois renouveler son effectif et doit quoi qu’il arrive faire face à plusieurs départs de joueurs arrivés en prêt. L’Equipe donne des indications sur l’objectif de la direction lors du mercato estival à venir.

L’OM va sauf surprise terminer 3e ce qui implique deux tours de barrage pour accéder à la Ligue des Champions. Pablo Longoria va devoir déjà réaliser quelques ventes cet été, pour équilibrer son budget et s’offrir une marge de manoeuvre sur le mercato. Selon l’Equipe, l’objectif est de réaliser des plus-values sur des dossiers comme ceux de Mattéo Guendouzi, de Leonardo Balerdi, voire de Cengiz Ünder. Trois profils de joueurs souvent titulaires et jeunes.

Un défenseur central, un latéral gauche, un latéral polyvalent, deux attaquants/ailiers, voire un gardien pour cet été ?

Ensuite pour « régénérer le groupe et combler les lacunes du 11 de Tudor », plusieurs postes doivent être renforcer. En premier lieu celui de défenseur central, Eric Bailly ne sera pas conserver et Léo Balerdi pourrait être transféré. Quid aussi du retour de prêt du jeune Isaac Touré ? Quoi qu’il en soit, un joueur de haut niveau est attendu à ce poste.

L’OM aura besoin de renouveler les postes déterminants de pistons. Des joueurs clés dans le système de Tudor et qui n’ont pas toujours été à la hauteur. Si Jonathan Clauss est une valeur forte et devrait être revalorisé, Tavares et Kaboré ne devraient pas rester au delà de leur prêt. Forcément un latéral gauche est recherché, mais aussi un second pouvant évoluer des deux côtés.

Offensivement, Longoria aimerait recruter deux joueurs offensifs, attaquant ou ailier. Même si Harit fera son retour après sa longue blessure au genou, l’avenir de Payet reste incertain, Under pourrait être transféré. Si Sanchez prolonge et qu’il est utilisé un cran plus bas, un attaquant pour accompagner Vitinha sera nécessaire.

Enfin, un gardien sera recruté vu que Blanco ne devrait pas rester au delà de son prêt. Reste à savoir si l’OM va chercher à recruter une doublure à Pau Lopez ou plutôt miser sur un possible titulaire comme par exemple Yassine Bounou du FC Séville ?

L’OM veut garder Tudor

« Les infos que j’ai c’est que l’OM veut conserver Tudor. Le côté OM, il n’y a pas de débat, ils ne veulent pas s’en séparer. Mais l’an dernier, l’OM voulait aussi conserver Sampaoli. C’est lui qui a voulu partir. Sauf que cette saison, Tudor n’est pas dans la même position que Sampaoli. Son envie de retourner en Italie existe, affirme Alexandre Jacquin pour Football Club de Marseille. A la Juventus, il est un peu chez lui. Encore faut-il que la Juventus veuille de lui. J’exagère un petit peu mais pour la Juve, Tudor c’est un peu comme Papin pour l’OM. Il fait partie de l’histoire du club, de la famille de la Juventus. Est-ce que lui il va vouloir continuer à Marseille? Est-ce qu’il va prendre le risque que ça se passe mal la saison prochaine à l’OM? Longoria ça ne lui fait pas peur de repartir de zéro cet été. C’est un peu sa marque de fabrique. Il l’a bien fait ces dernières saisons. Sur ça, je ne suis pas trop inquiet. C’est pas Jacques Henri Eyraud. »