Une piste chauffe en défense, Benatia tente un joueur formé au Barça, visite médicale en cours… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 13 juin 2025 ! Au programme ce soir : L’OM chauffe pour la piste Niakaté, Benatia tente Mingueza formé à Barcelone et visite médicale pour la deuxième recrue !

Mercato OM : ça se confirme pour Sikou Niakaté !

L’Olympique de Marseille a coché le nom de Sikou Niakaté (25 ans) pour renforcer son secteur défensif cet été. C’est le média portugais O Jogo qui a révélé l’information, confirmant l’intérêt de l’OM pour l’international malien, actuellement sous contrat jusqu’en 2028 avec le SC Braga.

António Salvador, président de Braga, se montre intransigeant sur le cas de son joueur. D’après O Jogo, le prix est fixé à 12,5 millions d’euros et il n’est pas question de le voir baisser. Plusieurs clubs, dont Liverpool, Manchester United, Marseille, Lille et le Werder Brême, se seraient déjà manifestés et certains ont même pris contact avec le SC Braga afin d’étudier les conditions d’un éventuel transfert.

« Une vente probable obligerait le SC Braga à se tourner vers le marché des transferts afin d’attirer un nouveau défenseur central », souligne O Jogo. Cette opération aurait donc des conséquences sur l’effectif des Arsenalistes, qui comptent pourtant sur des joueurs expérimentés, comme Paulo Oliveira, Robson Bambu, Arrey-Mbi ou Jónatas Noro. D’ailleurs, le cas de João Ferreira illustre leur politique : le SC Braga a décidé de ne pas lever son option d’achat, laissant ce dernier libre de voir son avenir ailleurs.

Sikou Niakaté est un cas particulier sur le marché des transferts. Bien que de nationalité malienne, le joueur est né en France et a évolué tout au long de son parcours en Hexagone, de Saint-Germain-Laye jusqu’au FC Metz, en passant par le Paris Saint-Germain, l’AC Boulogne, Évreux, Valenciennes ou Guingamp, avant de rejoindre le SC Braga en 2022.

L’OM voit donc en Sikou Niakaté le remplaçant idéal de Cornélius peu convaincant. Cette opération aurait toutes les chances d’aboutir, d’autant que Lille garde également un œil sur le Malien afin d’anticiper le possible départ d’Alexsandro, son défenseur central brésilien, lui-même courtisé par de nombreux clubs européens, et récemment appelé en équipe nationale par Carlo Ancelotti.

En attendant d’éventuelles offres formelles, Sikou Niakaté prend quelques vacances bien méritées, après avoir terminé la saison sur les chapeaux de roues avec l’équipe nationale du Mali, contre la République Démocratique du Congo, où il a eu l’occasion d’affronter… Chancel Mbemba.

Mercato OM : Benatia tente Óscar Mingueza formé au Barça !

L’Olympique de Marseille active le dossier Óscar Mingueza, latéral droit polyvalent en provenance du Celta Vigo, confirmant ainsi l’intérêt évoqué par le journaliste Matteo Moretto. Ce joueur espagnol de 26 ans, formé au FC Barcelone, dispose d’une clause libératoire de 20 millions d’euros, un montant jugé trop élevé par les dirigeants marseillais.

Profil et polyvalence

Né le 13 mai 1999 à Santa Perpètua de Mogoda, Mingueza évolue principalement en défense centrale mais a démontré ses qualités sur le côté droit. Titulaire au Barça, notamment en Ligue des champions dès fin 2020, puis transféré à Celta Vigo en juillet 2022 contre environ 3 M€, il s’est affirmé dans une défense à trois ou quatre selon les systèmes.

El Marsella está interesado en Óscar Mingueza, como ya informó @diarioas, pero a día de hoy el club francés no quiere pagar la cláusula de 20 millones de euros. Las conversaciones entre las partes continuarán para ver si se llega a un acuerdo. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 13, 2025

Situation contractuelle et clause libératoire

La clause de 20 M€ est le principal obstacle. Selon Matteo Moretto, « l’OM s’intéresse à Oscar Mingueza, comme indiqué précédemment par le média AS, mais à ce jour, le club français ne veut pas payer la clause libératoire de 20 millions d’euros. Les discussions entre les parties se poursuivront pour voir si un accord peut être trouvé. » Par conséquent, le club phocéen négocie, espérant un montant moindre…

Pourquoi cette piste ?

Roberto De Zerbi avait identifié en décembre dernier la défense comme chantier prioritaire, notamment le poste de latéral droit. Avec des performances jugées insuffisantes des options actuelles (Murillo, Lirola), le technicien insiste sur un renfort solide dans ce secteur.

Mingueza apporte polyvalence défensive, sérieux physique, et une expérience en Liga et Ligue Europa/Champions. Il incarne le profil recherché : un défenseur droit robuste, capable de jouer dans le système évolutif de De Zerbi.

Mercato OM : Visite médicale pour la deuxième recrue !

L’OM est en passe de signer sa deuxième recrue dans ce mercato, après l’arrivée d’Angel Gomes librement. Le défenseur Egan-Riley devrait passer sa visite médicale aujourd’hui avant de signer un contrat d’une durée de quatre ans.

L’OM travaille d’arrache-pied durant ce début de mercato alors que le club continue de s’activer sur le marché des transferts à la recherche des meilleures occasions. Et après avoir déjà réalisé un premier gros coup en s’offrant Angel Gomes, arrivé librement du LOSC, le club va bientôt signer officiellement une nouvelle recrue en défense. Après une entrée fracassante et éclair dans le dossier Egan-Riley, les olympiens devraient bien couper l’herbe sous le pied de Strasbourg, et signer le joueur.

En effet, d’après des informations de RMC Sport, le jeune joueur de 22 ans devrait passer sa visite médicale aujourd’hui pour l’OM, avant de signer son contrat. Même si les termes du contrat ne sont pas encore rendus officielles, Egan-Riley devrait s’engager pour une durée de quatre ans avec le club olympien. De quoi ravir les dirigeants, qui voient en lui un profil pour le style de jeu recherché par De Zerbi.

Officialisation à venir !

La visite médicale devrait se dérouler en Slovénie, pays organisateur de l’Euro Espoirs où se trouve actuellement le joueur pour représenter l’équipe d’Angleterre. Il se trouve là-bas au côté de Jonathan Rowe, son futur coéquipier sous les couleurs de l’OM. L’ailier avait d’ailleurs convaincu le défenseur de rejoindre l’OM, en lui louant les qualités du club durant le stage de préparation de la compétition.

Egan-Riley sort d’une saison réussie avec Burnley, qui a fini deuxième de Championship, et qui a été promu en Premier League. Il aura joué un total de 43 matchs, étant l’un des principaux artisans de la montée du club. L’équipe n’aura d’ailleurs encaissé que 16 buts durant la totalité du championnat, au terme de 46 rencontres disputés. Un jeune élément qui devrait faire le plus grand bien dans le secteur défensif de l’OM, si défaillant cette saison.