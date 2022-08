Une porte de sortie pour un indésirable de Tudor, Moise Kean vraiment pisté? Grosse victoire à Nice ! Les 3 infos OM de ce dimanche

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Une porte de sortie pour un indésirable de Tudor, Moise Kean vraiment pisté? Grosse victoire à Nice !

Mercato OM : Après Strootman, Longoria a trouvé une porte de sortie à cet indésirable de Tudor?

L’Olympique de Marseille a réussi se séparer de Kevin Strootman. Pablo Longoria serait en train de préparer le même sort à Jordan Amavi d’après L’Equipe !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’active dans le sens des départs ! Après Milik et Strootman cette semaine, le club pourrait de nouveau trouver une porte de sortie à un autre joueur. D’après les informations de L’Equipe, il s’agirait de Jordan Amavi.

Amavi pisté par l’Olympiakos?

Le latéral gauche a été mis à l’écart par Igor Tudor lors du stage en Angleterre. Avec l’arrivée de Nuno Tavares et la présence de Sead Kolasinac, le Français n’a plus beaucoup de chance de jouer sur le côté gauche. Le quotidien sportif expliquait ce samedi qu’une porte pourrait s’ouvrir pour un départ.

En effet, l’Olympiakos apprécierait son profil et serait venu aux renseignements. L’Equipe affirme cependant que cette perspective de départ vers le club grecque ne ravit pas Jordan Amavi. Il y a peu, le Dinamo Zagreb était également intéressé mais le Français n’a pas donné suite.

Un jeu de chaise musical s’installe avec des résultats en ascenseur. Jusqu’à quand ça va durer? — Acherchour

Pour Walid Acherchour, chroniqueur dans l’After sur RMC, l’Olympique de Marseille ne pourra pas tenir sur la durée avec de telles changements chaque saison. Il faut de la stabilité pour pouvoir s’installer comme un club important en Europe et continuer à grandir.

« Je voulais parler de l’Olympique de Marseille et d’où aller le club plus globalement. J’ai l’article dans L’Equipe aujourd’hui (mercredi) qui parlait du grand manège et du grand manège qui s’est opéré. J’ai réfléchi tout l’après-midi d’où allait l’OM et où allait l’OM. Est-ce qu’aujourd’hui, cette politique qui est du aux moyens du club et notamment du manque de vente, du modèle… Longoria est tributaire de ça. Est-ce que ce jeu de chaise musical va être viable et jusqu’à quand l’OM va être obligé de faire ça tous les ans? 3 coachs en 3 ans, Sampaoli / Villas-Boas / Tudor, on peut aussi ajouter Larguet. Ntcham qui est la goutte d’eau qui fait déborder le vase entre Longoria et le coach. C’était aussi un peu avec Eyraud. Ce qu’il s’est passé avec Sampaoli cette saison… Longoria veut un modèle italien avec l’entraîneur qui entraîne et qui n’a pas à s’intéresser au recrutement. Tudor ce n’est pas le plus stable d’Europe. En moyenne sur les trois dernières années, il y a une moyenne de 10 recrues par an. Equipe changeante, entraîneur changeant, philosophie changeante… Il y a des joueurs qui arrivent en prêt mais sans option d’achat. Comme Tavares et Saliba. Des joueurs vieillissants. Un jeu de chaise musical s’installe avec des résultats en ascenseur. Jusqu’à quand ça va durer? Quand on voit les joueurs qui arrivent avec Sanchez et Payet tu ne peux pas construire. J’ai regardé l’effectif, il ne reste plus beaucoup de joueurs d’il y a deux ans. Même pour les supporters, tu ne peux même pas t’identifier. En Europe, ce modèle-là, est-ce qu’il est viable? » Walid Acherchour – Source : After RMC (17/08/22)

⚪🔵 @walidacherchour s’interroge sur le grand ménage à l’OM : « Pour les supporters, il n’y a même pas moyen de s’identifier à un coach, à des joueurs, à une équipe. (…) Ce modèle-là est-il viable ? Jusqu’à quand l’OM va être obligé de faire ce jeu de chaises musicales ? » pic.twitter.com/a35QZtYxUb — After Foot RMC (@AfterRMC) August 17, 2022

Mercato OM : Longoria s’intéresse vraiment à Moise Kean?

D’après les informations de Be Football, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Moise Kean en cas de départ de Dieng et Bakambu. Une information rapidement démentie par Fabrizio Romano.

L’Olympique de Marseille vient de se séparer d’Arek Milik en attaque mais pourrait ne pas le remplacer. L’international a rejoint la Juventus Turin il y a quelques jours mais ne laissera pas un énorme vide dans l’effectif marseillais déjà bien fourni en attaquants.

En revanche, en cas de départ de Dieng et Bakambu, l’OM pourrait s’activer afin de récupérer un buteur. D’après BeFootball, le club aurait coché le nom de Moise Kean qui est de retour à la Juventus après son passage au PSG.

🔴 INFO pour @_BeFootball – L’OM veut Moise Kean 🇮🇹 en cas de départ de Dieng ou Bakambu. #TeamOM #MercatOM Les infos 👇https://t.co/e4mjMFEdQw — Adrien Munch 🇵🇱 (@AdrienMunch) August 28, 2022

Romano dément un intérêt pour Moise Kean

Seulement, d’après le très bien informé Fabrizio Romano, Kean n’est pas une piste pour l’Olympique de Marseille. Déjà sur les tablettes du club lorsqu’Andoni Zubizarreta était directeur sportif, le nom de l’attaquant a souvent été cité à l’OM.

❌ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

« C’est une situation particulière qu’il faut régler au plus vite ! »

Invité à réagir pour FC Marseille sur la gestion de Bemba Dieng à l’OM, Moussa Maaskri comprend la volonté des dirigeants de vouloir vendre leur joueur mais il réclame que la situation se règle rapidement.

« C’est dommage parce que c’est un jeune joueur. Il a l’avenir devant lui. Il ne faut pas le stopper dans son élan. C’est aussi à lui de savoir ce qu’il veut faire à l’OM. Je pense que Dieng est victime de la gestion de Tudor. Il ne veut pas mettre dans son équipe un joueur qui est sur le départ et ça peut se comprendre. Il aura plus intérêt à mettre sur le terrain quelqu’un qui va jouer cette saison plutôt qu’un joueur qui va probablement partir avant la fin du mercato. C’est une situation qui est un peu particulière. Je ne pense pas qu’il y ait de coupable dans cette affaire, que ce soit du côté du joueur ou du côté du club. C’est une situation qu’il faut vite régler. Bemba Dieng, c’est un bon joueur de football et il a besoin de jouer. Si ce n’est pas à l’OM, ce sera ailleurs C’est un peu un problème de riche. On a beaucoup de joueurs et on doit se séparer de plusieurs d’entre eux qui ont pourtant des qualités pour faire de la place à d’autres. » Moussa Maaskri – Source : Football Club de Marseille (08/08/2022)

Nice – OM (0-3) : Les marseillais marchent sur les niçois !

L’Olympique de Marseille s’impose face à l’OGC Nice ce dimanche après-midi à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Les marseillais ont très largement dominé cette rencontre et Alexis Sanchez s’est offert un doublé.

OGC Nice

0 3 OM 9′ Sanchez 37′ Tavares 42′ Sanchez

Le Onze de l’OM contre Nice :

Lopez – Mbemba, Balerdi, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares – Guendouzi, Payet (cap), Sanchez

👇 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 olympien pour cet #OGCNOM, comptant pour la J4 de @Ligue1UberEats ! pic.twitter.com/lKn5UNuZ5g — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 28, 2022

Le Match :

L’OM démarre la rencontre avec l’intention d’aller presser haut cette équipe de Nice. Dimitri Payet est le premier à se mettre en évidence. Après une récupération haute, le réunionnais accélère repique au centre et déclenche une frappe légèrement trop croisée et hors cadre. Dans la foulée, c’est Alexis Sanchez qui va ouvrir la marque d’un but somptueux. Parfaitement servi en retrait dans la surface par Clauss, l’international Chilien propulse d’une frappe du droit le ballon dans la lucarne (9′, 0-1). Les olympiens mettent une grosse intensité notamment sur le plan physique pour asseoir leur domination. Sur un nouveau centre parfait de Clauss, Balerdi est trop court pour la mettre au fond. (30′).

C’est finalement Nuno Tavares qui va inscrire le second but marseillais d’une frappe de 20 mètres du droit (37′,0-2). Marseille marche littéralement sur Nice lors de cette première période et Sanchez inscrit un doublé avant la pause (42′,0-3). Une première mi-temps de haute volée de l’OM !

Les olympiens gèrent assez tranquillement la seconde période sans être trop inquiétés. Le duo Sanchez – Payet qui a montré sa très bonne complémentarité cède sa place à 25 minutes de la fin du match au binôme Bakambu – Suarez. Tudor donne également du temps de jeu à ses deux dernières recrues Eric Bailly et Issa Kaboré. Sans trop forcer les olympiens vont ainsi parvenir à maintenir ce score de (0-0) acquis en première période.

Les hommes de Tudor s’offrent ainsi une troisième victoires sur les quatre premiers matchs de championnat en réalisant leur match le plus abouti.