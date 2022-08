OM Mercato: Igor Tudor décisif concernant l’arrivée de ce joueur majeur

Éric Bailly vient de rejoindre l’Olympique de Marseille. L’entraineur marseillais Igor Tudor, a largement contribué à sa venue…

L’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi la venue d’Éric Bailly en provenance de Manchester United. Le défenseur central aux 46 sélections avec la Côte d’Ivoire a été convaincu par Pablo Longoria de rejoindre l’OM. Le dirigeant espagnol n’a pas été le seul a jouer un rôle dans sa venue, puisque les mots de son entraineur Igor Tudor ont été déterminants comme il l’explique au micro du site officiel du club…

Le coach était très heureux de me voir arriver ici– Bailly

« Avec le projet et les joueurs qui arrivent, l’OM mérite de gagner des trophées. Je viens pour apporter mon expérience en vue de gagner des titres ici. Avec le nouveau système mis en place par le coach, le club est sur une bonne lancée avec 2 victoires et un match nul. Désormais, il faut regarder devant avec ce match dimanche face à Nice. Cela fait longtemps que je voulais être dans une situation où j’allais pouvoir jouer. En Angleterre, je n’ai pas eu assez de temps de jeu. J’ai hâte de fouler la pelouse du Vélodrome avec tous les supporters. Le coach était très heureux de me voir ici. J’ai beaucoup parlé avec lui et avec Pablo Longoria. C’était très important pour moi de voir que l’entraîneur désirait vraiment que je rejoigne le groupe, ça m’a donné beaucoup de motivation. » Eric Bailly— Source: OM (26/08/22)

Il représentera aussi la Côte d’Ivoire à Marseille comme un certain Didier Drogba avant lui. L’ancien chouchou du Stade Vélodrome, qui avait fait chavirer les cœurs lors de son unique saison à Marseille en 2004 a tenu à féliciter Éric Bailly et lui souhaiter la bienvenue dans son nouveau club. Un message qui fera sans doute plaisir au défenseur de 28 ans !

« Fiers de voir un frère Ivoirien revêtir ce maillot qui me tient à cœur. Bienvenue sur Mars et bonne chance pour ce nouveau défi, Eric Bailly ! » Didier Drogba – Source : Twitter (25/08/22)