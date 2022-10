Une très bonne nouvelle pour Tudor ! Gerson répond aux rumeurs, Saliba voulu par Longoria… Les 3 infos OM de ce dimanche

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Une très bonne nouvelle pour Tudor ! Gerson répond aux rumeurs, Saliba voulu par Longoria…

En une saison, William Saliba a rapidement su gagner le coeur des supporters de l’Olympique de Marseille. Longoria aurait bien tenté de le récupérer lors du mercato dernier.

L’Olympique de Marseille a recruté William Saliba la saison dernière en prêt en provenance d’Arsenal. Les Gunners n’ont pas souhaité mettre d’option d’achat dans cette transaction afin de pouvoir récupérer le Français et l’utiliser dans l’équipe de Mikel Arteta.

Cet été, il y a eu des rumeurs sur un éventuel retour du défenseur central mais le deal n’a pas abouti. Fabrizio Romano a expliqué dans un tweet ce samedi que Pablo Longoria a effectivement souhaité recruter le joueur formé à Saint-Etienne. Le président marseillais était même prêt à mettre une grosse somme d’argent.

Fair to remember Arsenal invested almost 30m to sign William Saliba when he was 19. What a signing. Vision. ⭐️🇫🇷 #AFC

OM wanted to invest big money to sign Saliba in the summer, another top European club asked for him…

Arsenal were clear: untouchable. pic.twitter.com/LRRzdjeWxV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2022