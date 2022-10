OM : Selon Rothen, « l’effectif marseillais peut tenir la cadence infernale »

Dans son émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Jérôme Rothen estime que l’effectif marseillais est assez large pour tenir la cadence infernale jusqu’à la Coupe du Monde.

Avec sa large victoire acquise ce vendredi à Angers (0-3), l’OM a parfaitement débuté le terrible enchaînement de rencontres qui l’attend jusqu’à la Coupe du Monde. Le club phocéen va en effet enchaîner 8 matchs jusqu’au premier novembre entre Ligue 1 et Ligue des Champions. Sur RMC, Jérôme Rothen estime que l’effectif marseillais a les ressources nécessaires pour tenir la distance. Il met toutefois Igor Tudor en garde sur la nécessité d’adapter son système de jeu en fonction des joueurs disponibles pour continuer à obtenir des résultats.

Il ne faut pas se trouver des excuses parce qu’il y a des matchs tous les trois jours

« Je pense que l’OM peut tenir la cadence. Ils ont le nombre mais je ne sais pas si le niveau sera suffisant. Luis Suarez est bien inférieur à Alexis Sanchez. Il va falloir de l’efficacité. Même s’il a été surprenant lors de ces deux premiers matchs, il a moins de temps de jeu et quand il joue, il montre beaucoup de lacunes. On peut aussi se poser des questions sur Tudor. S’il veut faire tourner son effectif, il peut essayer de changer de dispositif. Il doit avoir un plan B. C’est ce qui lui a fait défaut en Coupe d’Europe. Contre Francfort, il n’a pas réagi suffisamment tôt. Finalement, l’OM perd le match. Peut être qu’ils perdent la rencontre parce que Tudor est resté dans son schéma de jeu préférentiel. Cela doit faire partie de la classe et des compétences d’un grand entraîneur. Il a peut-être des lacunes de ce point de vue là. Aujourd’hui, c’est encore trop tôt pour dire que l’effectif n’est pas assez large. Il ne faut pas se trouver des excuses parce qu’il y a des matchs tous les trois jours. Il vaut mieux jouer tous les trois jours et faire de la récupération lors des entraînements plutôt que de passer 15 jours comme certains marseillais à attendre le retour des internationaux pendant la trêve. En début de saison, je pense que les joueurs préfèrent jouer tous les trois jours. Ils ne doivent pas se poser la question. Les joueurs qui ont moins joué ces derniers temps comme Payet ou Gerson doivent se mettre au niveau. Pour l’instant, le parcours est presque sans faute. C’est à eux de continuer comme ça. » Jérome Rothen – Source : Rothen s’enflamme (30/09/2022)