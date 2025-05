UNFP : Giovanni Castaldi estime que les supporters de l’OM n’ont pas à se plaindre !

Alors que les nominations pour les trophées UNFP ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, Giovanni Castaldi a tenu à remettre les choses en perspective. Le journaliste de L’Équipe s’est exprimé sur son compte X pour répondre à ceux qui s’étonnent de l’absence de plusieurs figures marseillaises dans la liste des nommés.

Malgré une saison marquée par des résultats en dents de scie mais aussi des performances individuelles remarquées, seul Gerónimo Rulli figure parmi les nommés marseillais pour les trophées décernés en fin de saison. Cette faible représentation a fait réagir certains supporters, surtout face à l’absence de Mason Greenwood, meilleur buteur du club, et de Roberto De Zerbi, arrivé sur le banc marseillais au cours de la saison.

Une seule nomination pour l’OM

Mais pour Giovanni Castaldi, ces absences ne sont pas réellement injustes. Il rappelle que les votes sont effectués par les joueurs et les entraîneurs, et non par un jury externe ou les supporters. « Pour tous les amateurs des théories du complot, on rappelle que ce sont les joueurs et les entraîneurs qui votent. Par ailleurs, les deux absents marquants sont Rabiot et Tolisso, mais certainement pas Greenwood. »

Pour tous les amateurs des théories du complot, on rappelle que ce sont les joueurs et les entraîneurs qui votent. Par ailleurs, les deux absents marquants sont Rabiot et Tolisso, mais certainement pas Greenwood. https://t.co/LuPoSWn1eR — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) May 1, 2025

En insistant sur le fait que les décisions viennent de ceux qui évoluent directement sur les terrains ou les bancs de touche, Giovanni Castaldi invite à relativiser les critiques. Selon lui, les absences les plus étonnantes concernent Adrien Rabiot et Corentin Tolisso, deux joueurs dont les performances ont marqué la saison, mais qui n’ont pas été retenus.

Castaldi défend la légitimité des choix

L’absence de Mason Greenwood, pourtant décisif à de nombreuses reprises avec l’OM, ne constitue donc pas une surprise aux yeux du journaliste. Idem pour Roberto De Zerbi, dont le travail, bien que remarqué, n’a peut-être pas suffi à convaincre ses pairs pour une nomination. Cet avis, partagé publiquement, n’a pas calmé les tensions…