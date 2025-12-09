Union Saint-Giloise – OM : Le onze marseillais sans Pavard ni Balerdi !

L’OM doit se relancer après deux mauvais résultats en Ligue 1 avec un nul face au TFC et une défaite à Lille. Place à la Ligue des Champions et le déplacement en Belgique pour affronter l’Union Saint-Giloise. Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi pour ce match de la 6e journée de C1 !

Ce match face au RUSG compte pour la 6e journée de Ligue des Champions. L’OM doit faire sans ces blessés de longue date Traoré, Medina et Gouiri. Aguerd et Murillo ont fait leur retour et Hojbjerg, absent face au LOSC car grippé, est lui aussi être disponible.

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋 #USGOM 2️⃣3️⃣ Marseillais choisis par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 6️⃣ème rencontre de @ChampionsLeague face à l’Union Saint-Gilloise ⚔️ pic.twitter.com/KOgYEfuff2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 9, 2025

A lire aussi : OM : “De Zerbi, c’est l’un des meilleurs coachs au monde” lâche cet ancien cadre marseillais !

Retour d’Hojbjerg dans le onze !

Balerdi et Pavard sont sur le banc. Murillo et Aguerd sont dans l’axe. Emerson est aligné comme latéral gauche, Emerson à gauche. Au milieu, Hojbjerg devrait être associé à Vermeeren. O’Riley est le 3e milieu. En attaque, Greenwood et Paixao sont accompagnés par Aubameyang.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1 ?

Rulli

Weah, Murillo, Aguerd, Emerson

Vermeeren, Hojbjerg

O’Riley

Greenwood, Aubameyang, Paixao

Pour Parier sur le match Union Saint-Gilloise – OM rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.