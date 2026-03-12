Valeur de l’effectif, enquête sur Benatia et point médical avant Auxerre… Les 3 infos OM du 12/03/2026

L’actualité de l’Olympique de Marseille reste particulièrement dense ce jeudi 12 mars 2026. Entre une étude financière qui positionne l’OM parmi les effectifs les plus valorisés de Ligue 1, une enquête critique sur Mehdi Benatia et les nouvelles de l’infirmerie avant Auxerre, plusieurs dossiers agitent le club phocéen. Voici les trois informations à retenir ce jeudi autour de Marseille.

L’OM hors du top 5 des effectifs les plus chers de Ligue 1 selon le CIES

L’Olympique de Marseille fait toujours partie des effectifs les plus valorisés du championnat, mais le club phocéen n’intègre pas le top 5. Selon une étude publiée mercredi par l’CIES Football Observatory, Marseille occupe la sixième place du classement des effectifs les plus chers de Ligue 1.

Cette hiérarchie repose sur l’estimation de la valeur marchande globale des joueurs composant chaque effectif. Sans surprise, le Paris Saint-Germain domine largement ce classement avec une valeur estimée à environ 1,346 milliard d’euros, très loin devant ses concurrents.

Derrière le club parisien, le RC Strasbourg prend la deuxième place avec un effectif évalué à 395 millions d’euros, suivi par l’AS Monaco qui complète le podium avec 367 millions d’euros.

Dans ce classement financier, l’Olympique de Marseille apparaît donc sixième avec un effectif estimé à 276 millions d’euros, juste derrière l’Olympique Lyonnais dont la valeur globale est évaluée à 304 millions d’euros.

Un autre élément marquant concerne le RC Lens : malgré sa deuxième place sportive après 25 journées de championnat, le club nordiste ne pointe qu’au huitième rang de cette hiérarchie économique, avec un effectif valorisé à 238 millions d’euros. Ce décalage illustre l’écart parfois important entre la puissance financière des clubs et leurs performances sportives cette saison en Ligue 1.

Une enquête de La Provence pointe l’influence controversée de Mehdi Benatia

Les coulisses de l’OM continuent également d’alimenter l’actualité. Dans une enquête publiée par le quotidien régional La Provence, plusieurs témoignages internes décrivent un climat tendu autour de Mehdi Benatia et de son rôle dans l’organigramme du club.

Selon plusieurs sources citées par le journal, l’ancien défenseur international marocain exercerait une influence importante dans les décisions internes. Un ancien membre de la direction affirme notamment que le dirigeant aurait tendance à vouloir concentrer la lumière sur lui.

D’autres témoignages évoquent un style de management très directif. Un témoin interrogé par le quotidien estime ainsi que Benatia aurait instauré un climat de travail particulièrement tendu, allant jusqu’à parler d’une atmosphère « dictatoriale ».

L’enquête souligne aussi son implication dans la politique sportive du club, notamment lors du mercato estival 2024. Le dirigeant aurait participé à plusieurs recrutements importants comme ceux d’Elye Wahi, Lilian Brassier ou encore Ismaël Koné.

Certains témoignages évoquent également des tensions avec l’ancien entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi. L’interventionnisme du dirigeant dans certains moments de la vie sportive, comme une prise de parole avant un match contre l’AS Monaco, aurait créé des frictions avec le staff.

Enfin, un agent interrogé par le quotidien critique plus largement la gestion humaine du club, allant jusqu’à affirmer qu’il hésiterait désormais à envoyer des joueurs à Marseille. Malgré ces critiques, l’objectif sportif reste clair : terminer sur le podium pour se qualifier une nouvelle fois en Ligue des champions.

Beye confirme un forfait et deux grosses incertitudes avant OM – Auxerre

À la veille de la réception de l’AJ Auxerre en Ligue 1, l’entraîneur marseillais Habib Beye a fait le point sur l’état de son effectif en conférence de presse.

Le principal coup dur concerne le défenseur central Nayef Aguerd. Le joueur a récemment subi une opération pour traiter une pubalgie persistante. L’intervention, réalisée le 12 mars, s’est bien déroulée mais le Marocain devrait rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines afin de suivre un protocole complet de rééducation.

Le technicien marseillais a également évoqué deux incertitudes importantes dans son groupe. Le défenseur argentin Leonardo Balerdi est jugé « juste » physiquement et sa présence face à Auxerre reste incertaine. Même situation pour le milieu de terrain Bilal Nadir, également touché.

À l’inverse, les nouvelles sont rassurantes pour Quinten Timber. Habib Beye a indiqué que le joueur allait « très très bien », ce qui pourrait offrir une solution supplémentaire au milieu de terrain pour cette rencontre de championnat.

Avec plusieurs absences potentielles en défense, l’OM devra donc composer avec un effectif légèrement diminué pour aborder ce match important dans la course aux places européennes.