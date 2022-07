Vente : Le nom de l’homme d’affaire qui veut racheter l’OM révélé !

Le sujet de la vente de l’olympique de Marseille alimente tous les fantasmes depuis plusieurs années maintenant. Dans les colonnes de l’Equipe ce jeudi, on apprend qu’un homme d’affaires tunisien se démène en coulisse pour parvenir à négocier un rachat du club avec Frank McCourt…. Il y a quelques semaines, le journaliste Romain Molina révélait que des négociations étaient en cours pour la vente de l’Olympique de Marseille. Ce dernier n’avait toutefois pas révélé les noms des personnes engagées dans ce dossier qui passionne les supporters marseillais. On en sait désormais un peu plus. En effet le journal l’Equipe révèle ce jeudi l’identité de l’homme d’affaires qui tente actuellement de négocier avec Frank McCourt. Il s’agit Hicham Bouajila. Il aurait pris contact avec les avocats de l’OM à la fin du Printemps dernier pour évoquer un projet avec un partenaire originaire des Emirat Arabes Unis, le Dr Abulla Alrasi. Dans l’entourage du club, on continue toutefois de nier toute envie de cession du club de la part de Frank McCourt. A lire aussi : Mercato OM : Longoria insiste pour Diop, mais…

A lire aussi : André, Sinisterra, Marcelo… Les tableaux mercato de ce jeudi 02 juin 2022Récemment le journaliste indépendant Romain Molina, révélait que Frank McCourt est bien en pourparlers pour une vente de l’Olympique de Marseille. Les négociations se sont intensifiées ces derniers mois, l’Arabie Saoudite est évoquée. « Quelque chose doit se terminer dans le mois » a ainsi indiqué le journaliste Romain Molina dans une vidéo posté sur sa chaine Youtube ce jeudi soir !

« Oui, l’OM est bien en pourparlers pour une vente. McCourt a sondé le marché depuis deux ans. Sa première volonté était de vendre à un autre groupe américain dont je n’ai pas le nom… Il y a ce vieux serpent de mer saoudien. Il y a un an et demi on leur a proposé le dossier et ils ont regardé. Là il y a une accélération qui s’est pas au printemps dernier. Le fond souverain saoudiens est en pourparlers avec l’OM pour racheter le club. Je ne sais pas si c’est en négociations exclusives mais ça pourrait se terminer dans le mois . Depuis des mois, des discussions se sont intensifiées. » Source : Romain Molina (journaliste indépendant)