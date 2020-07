Vente OM : Ajroudi reconnait avoir « commis une faute » et écarte la concurrence…

Dans un long entretien accordé à la Provence, Mohamed Ajroudi assure qu’il dispose des fonds pour racheter l’OM. Ce dernier confesse une erreur de communication et attend tranquillement…

L’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi s’est exprimé dans le quotidien local. Il estime que son équipe a parler trop tôt du projet et que cela a ralenti les négociations. Il ne pense pas avoir de concurrence dans le rachat de l’OM…

100M€ doivent être injectés dans le club — Ajroudi

« Je ne reproche qu’une seule chose à notre équipe : avoir parlé un peu trop tôt. Moi même, ça m’a surpris. J’aurais parlé seulement quand j’aurais fait le chèque. (…) Regardez ce que nous vivons. Imaginons que rien ne soit sorti, on ne serait pas là. On serait tous les deux sur le terrain. On a commis une faute. C’est fait, il faut avancer. Laissons le temps au temps, 100M€ doivent être injectés dans le club… Je ne crois pas qu’il y ait des concurrents sur cette affaire-là. On a le temps, McCourt ne veut pas vendre, on attend, l’équipe actuelle défend ses intérêts… » Mohamed Ajroudi – source : La Provence (17/07/2020)