Vente OM : Boudjellal de retour avec un autre repreneur ?

L’attelage Ajroudi – Boudjellal semble avoir pris du plomb dans l’aile. La communication des avocats de l’homme d’affaires et de la banque Wingate ne sont pas du goût de l’ancien président du RCT qui s’est mis en retrait. Pour autant, ce dernier pourrait revenir à la charge avec un autre investisseur…

C’est ce que Rolland Courbis a expliqué dans l’After Foot Marseille hier. L’ancien coach de l’OM explique que pour lui Mourad Boudjellal, qu’il connait bien, a d’autres repreneurs dans sa manche. Et selon lui ce n’est pas uniquement de la spéculation de sa part…

J’imagine que Mourad (Boudjellal) a deux ou trois possibilités de repreneur — Courbis

» Je pense que ce n’est pas fini. On peut être surpris, mais de cette façon… J’ai la prétention de connaitre Mourad (Boudjellal) et j’imagine qu’il a deux ou trois possibilités de repreneur. Et aujourd’hui être passé avec un autre repreneur. Cela servira cette fois à ne plus faire le nombre de conneries qui ont été faites dans la communication, ridicule de ridicule. Mourad peut se tromper, on fait tous des erreurs, mais à ce point je n’y crois pas. Je m’imagine un Mourad avancer en silence et prochainement, en coulisse, avoir une discussion avec McCourt. Et la possibilité que l’OM, non pas dans les jours qui viennent ou les semaines, mais dans les mois qui viennent puisse être vendu dans l’intérêt de tout le monde. Cela ne m’étonnerait pas du tout… J’ai quand même quelques oreilles qui traînent à droite et à gauche. » Rolland Courbis – source : After Foot Marseille (17/08/2020)