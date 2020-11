Vente OM : Boudjellal vise toujours la présidence !

A l’occasion de la sortie de son livre, « J’en savais trop… », Mourad Boudjellal a affirmé qu’il visait toujours la présidence d’un club de football !

Ce lundi, le journal L’Equipe a publié un article à l’occasion de la sortie du nouveau livre de Mourad Boudjellal. L’ancien président du RC Toulon n’a pas caché son envie de débarquer dans le monde du football et plus particulièrement à l’OM comme il l’indique dans le sous-titre de son ouvrage. « Coulisses du rugby, rêve de l’OM, je vous dis tout… »

je vise la présidence de l’équipe qui me ressemble le plus — BOUDJELLAL

Après avoir animé l’actualité de l’OM en juin dernier, l’ancien dirigeant du rugby affirme qu’il vise toujours la présidence bien que les informations sur la vente de l’Olympique de Marseille se soient calmées ces derniers mois.

« À 60 ans, je vais basculer dans le football. Sollicité par plusieurs équipes, je vise la présidence de celle qui me ressemble le plus. Je ne fais pas de différence entre mes rêves et mes ambitions »

Mourad Boudjellal

BOUDJELLAL : « ON AURA BIENTÔT DES CHOSES À DIRE !»

Boudjellal avait affirmé en septembre dernier au Parisien que les interviews et informations allaient se calmer après une période de médiatisation massive. « on aura bientôt des choses à dire. » De plus, une source proche de ce dossier affirmait au même moment : « On revient à une communication frugale, ça ne sert à rien de se disperser. Mais on bosse. »