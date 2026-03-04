Vente OM : Daniel Riolo évoque un prix bien plus réaliste…

Selon plusieurs révélations relayées ces derniers jours, la question de la vente de l’ Olympique de Marseille refait surface. Si le propriétaire Frank McCourt ne ferme plus totalement la porte à un départ, le montant demandé – autour de 1,2 milliard de dollars – suscite de nombreux débats. Sur RMC, l’éditorialiste Daniel Riolo a donné son avis sur la véritable valeur du club marseillais.

Frank McCourt valorise l’OM à plus d’un milliard

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis 2016, Frank McCourt pourrait envisager une évolution du capital du club. Selon les informations du quotidien régional La Provence, l’homme d’affaires américain évoquerait en coulisses un montant d’environ 1,2 milliard de dollars pour céder l’OM.

Un prix particulièrement élevé au regard de la situation économique du football français. Pour rappel, Frank McCourt avait racheté le club marseillais pour environ 45 millions d’euros en 2016.

La valorisation demandée placerait l’OM dans une catégorie très restreinte. Selon le magazine Forbes, seuls douze clubs dans le monde dépassent aujourd’hui le milliard de dollars de valorisation, tandis que l’Olympique de Marseille est estimé autour de 594 millions d’euros.

Dans ce contexte, l’hypothèse d’un rachat total à un tel prix apparaît pour l’instant peu probable, même pour de grands investisseurs internationaux.

Riolo : “Si tu arrives avec 500M€, McCourt te le vend”

Invité à commenter ce dossier dans l’émission After Foot sur RMC, l’économiste du sport David Gluzman a expliqué qu’une valorisation plus réaliste serait bien inférieure au milliard évoqué. « Si on veut être raisonnable, je pense qu’on multiple de deux fois le chiffre d’affaires, objectif de chiffre d’affaires de l’OM de 300M€, entre 500 et 600M€, c’est un objectif raisonnable », a-t-il expliqué.

Une estimation reprise dans le débat par Daniel Riolo, également présent sur le plateau de RMC. « Si tu arrives avec 500M€, il te le vend », a lancé le journaliste.

Pour l’heure, aucune offre officielle n’a été confirmée. Mais ces discussions autour de la valorisation de l’OM témoignent d’un nouveau regain d’attention autour de la possible vente du club phocéen.